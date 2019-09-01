Вадим Красносельский выступил с инициативой «в связи с ограничением доступа приднестровских банков к валютному рынку Молдовы» и призывает Верховный Совет изучить его «в режиме законодательной срочности до 26 сентября».
Красносельский предлагает внести поправки в «закон о дополнительных государственных мерах, направленных на минимизацию негативного влияния внешних экономических факторов», с тем, чтобы экспортеры электроэнергии «осуществляли обязательную продажу 95% валютной выручки в валютный резерв ПМР исключительно в долларах США независимо от валюты, в которой были получены доходы», - сообщает point.md со ссылкой на infotag.md
В то же время предусматривается увеличить срок выдачи предписания об обязательной продаже доходов в иностранной валюте с двух до семи рабочих дней. Единственным экспортером электроэнергии в регионе является Молдавская ГЭС, принадлежащая российской компании "Интер РАО".
Таким образом Красносельский отреагировал на «массовую блокаду молдавскими банками счетов приднестровских предприятий», действие, которое Тирасполь называет «политическим давлением на Приднестровье». Тем не менее, конституционные власти Кишинева и НБМ утверждают, что заблокированы были только два счета приднестровских хозяйствующих субъектов. Меря была предпринята из законных соображений.