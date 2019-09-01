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Додон: В Молдове договорились отказаться от "антироссийского подхода"

Додон: В Молдове договорились отказаться от "антироссийского подхода"

Правительство и президент Молдовы договорились отказаться от системного "антироссийского подхода" и рассматривать нарушения по конкретным случаям.

Об этом сообщил президент республики Игорь Додон в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник, передает tass.ru

"Мы [с правительством] договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову. Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям. Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет. Это относится и к российским инвесторам, и к румынским, и к европейским, и к американским", - отметил Додон.

Он также добавил, что Молдова заинтересована в проведении открытой политики по отношению ко всем.

В июне в парламенте республики было сформировано новое большинство, в которое вошли Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum, одним из лидеров которого является Майя Санду, получившая пост премьер-министра.

tass.ru
  • Сегодня, 07:53
  • DTV
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