На Бендерской типографии «Полиграфист» завершена печать презентационного издания о республике под названием «Золотая коллекция лучших мест Приднестровья». Книга выпущена в двух томах, их названия говорят сами за себя – «Тирасполь – Бендеры» и «С севера на юг». Это совместный проект Администрации Президента и Министерства иностранных дел ПМР, передает ИА Новости Приднестровья.
«Тираж издания – 500 экземпляров. Книга будет представлена в футляре, тиснённом золотом. Для печати использовалась мелованная бумага самого высокого качества. Информационные и фотоматериалы написаны на двух языках – русском и английском - и снабжены QR-кодами. В ближайшее время книга поступит к заказчику, которым выступило Министерство иностранных дел ПМР», - рассказала начальник производственного отдела типографии «Полиграфист» Оксана Урсу.
Готовили «Золотую коллекцию лучших мест Приднестровья» к 30-летнему юбилею республики. Работа над ней началась в конце января и закончилась в начале августа нынешнего года.
«Такой масштабный проект реализован впервые. Авторским коллективом проделана значительная работа: объём первого тома – порядка 600 страниц, второго – более 400. Книга будет интересна как приднестровцам, так и гостям республики. Ознакомившись с ней, можно открыть для себя наш благодатный край, узнать про города и районы республики, расположенные в них населённые пункты, живущих в них людей, предприятия, культурные объекты, памятники истории, архитектуры и природы», - отметила оператор электронной вёрстки и набора Бендерской типографии «Полиграфист» Вита Бузук.
По её словам, к 30-летию республики возможно будет переиздание книги, и «Золотая коллекция лучших мест Приднестровья» пополнится новыми объектами, сданными в эксплуатацию за последнее время.