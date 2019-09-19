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Ускорение скорой помощи: Минздрав готовится к созданию единой диспетчерской службы

Ускорение скорой помощи: Минздрав готовится к созданию единой диспетчерской службы

В соответствии с Концепцией развития здравоохранения на 2019-2026 годы предполагается централизация скорой медицинской помощи (СМП). Одним из важных условий в этом направлении является создание единой системы диспетчеризации. Варианты ее внедрения рассматривают в Республиканском центре скорой медицинской помощи. Свои программные решения уже презентовали две крупнейшие российские организации, говорится на сайте Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

«Мы считаем, что объединение диспетчерской службы - эта эффективная система. Нами был изучен опыт других стран, где этот проект показал хорошие результаты» - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Евгений Калалб.

Круглосуточно в Приднестровье дежурят 32 бригады, они входят в состав 7 структурных подразделений. Их планируют объединить, чтобы вызовы со всей республики поступали в одну диспетчерскую службу. Это даст возможность определить, какая бригада сможет добраться до пациента быстрее.

«Мы сможем оптимизировать процессы приема и распределения вызовов. Это улучшит работу не только диспетчеров службы, но и всех работников выездных бригад скорой помощи» - отметил начальник Главного управления организации здравоохранения Минздрава Анатолий Бугор.

Единая система диспетчеризации СМП позволит в режиме реального времени просматривать на карте историю перемещений карет скорой помощи, рассчитывать оптимальный маршрут к месту вызова, формировать отчетность с высокой степенью визуализации и многое другое.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 11:03
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