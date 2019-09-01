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В республике стартовал первый этап операции «Подросток 2019–2020»

В республике стартовал первый этап операции «Подросток 2019–2020»

В республике стартовал первый этап межведомственной профилактической операции «Подросток 2019–2020». Мероприятие проводится уже не один год, чтобы сделать ещё более эффективной совместную работу органов внутренних дел с образовательными учреждениями Министерства просвещения ПМР, родительскими комитетами, комиссиями по защите прав несовершеннолетних, иными заинтересованными организациями, органами госвласти и общественными объединениями, передает МВД ПМР.

На подготовительной стадии милиционеры проанализировали оперативную обстановку в районах республики, уточнили списки подростков, состоящих на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних, органах внутренних дел и внутришкольном учёте, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении.

В рамках операции сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних совместно с представителями органов опеки и госадминистрации будут посещать неблагополучные семьи, проверять жилищно-бытовые условия детей, ходят ли они в школу, выполняют ли родители свои обязанности по воспитанию.

В период операции «Подросток», помимо рейдов, стражи правопорядка станут частыми гостями в образовательных учреждениях. Со школьниками проведут беседы на различные правовые темы. Особое внимание уделят правилам безопасности на проезжей части.

Сотрудниками милиции запланированы групповые экскурсии для учащихся общеобразовательных учреждений в некоторые подразделения, в частности СОБР «Днестр» (с показом образцов оружия и спецтехники) и роту специализированной патрульно-постовой службы СМВЧ. У несовершеннолетних также будет возможность посетить ведомственные музеи, расположенные в Тираспольском юридическом институте и Республиканском кадетском корпусе МВД.

Оперативно-профилактические мероприятия в рамках первого этапа операции «Подросток 2019–2020» будут проводиться на территории республики до конца недели, с 23 по 29 сентября.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:50
  • DTV
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