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Леонид Манаков выступил на 42-й Сессии Совета по правам человека ООН

Леонид Манаков выступил на 42-й Сессии Совета по правам человека ООН

Глава Официального Представительства ПМР в Российской Федерации Леонид Манаков в составе делегации Международного совета российских соотечественников принял участие в 42-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций в Женеве.

В своем выступлении Глава Представительства обратился к международному сообществу с призывом к развитию сотрудничества с Приднестровской Молдавской Республикой, сообщает пресс-служба МИД ПМР.

«Приднестровье готово налаживать межгосударственные отношения, социально-экономические, культурные и гуманитарные контакты со всем миром. Убежден, что для этого в 2019 году объективно не должно существовать преград», – отметил дипломат.

Леонид Манаков напомнил, что в сентябре этого года Приднестровье праздновало 29-летие своей независимости и 13-ю годовщину всенародного референдума, на котором приднестровцы подавляющим большинством голосов высказались за самостоятельный путь развития своего государства.

«В новом тысячелетии страна, которая почти тридцать лет де-факто существует как независимое государство, не может быть лишена законного права быть частью мирового сообщества. Мы твердо уверены, что признание независимости Приднестровья должно произойти как можно скорее, и призываем всех, кому небезразлична судьба мира и стабильности в Европе, услышать голос Приднестровья и наш призыв к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству», – сказал Глава Представительства.

В завершение своего выступления Леонид Манаков заявил о том, что Приднестровье готово быть надежным партнером, открытым для торговли, инвестиций, туризма, а также совместных культурных и гуманитарных проектов.

mid.gospmr.org
  • Сегодня, 07:53
  • DTV
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