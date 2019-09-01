Глава Официального Представительства ПМР в Российской Федерации Леонид Манаков в составе делегации Международного совета российских соотечественников принял участие в 42-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций в Женеве.
В своем выступлении Глава Представительства обратился к международному сообществу с призывом к развитию сотрудничества с Приднестровской Молдавской Республикой, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
«Приднестровье готово налаживать межгосударственные отношения, социально-экономические, культурные и гуманитарные контакты со всем миром. Убежден, что для этого в 2019 году объективно не должно существовать преград», – отметил дипломат.
Леонид Манаков напомнил, что в сентябре этого года Приднестровье праздновало 29-летие своей независимости и 13-ю годовщину всенародного референдума, на котором приднестровцы подавляющим большинством голосов высказались за самостоятельный путь развития своего государства.
«В новом тысячелетии страна, которая почти тридцать лет де-факто существует как независимое государство, не может быть лишена законного права быть частью мирового сообщества. Мы твердо уверены, что признание независимости Приднестровья должно произойти как можно скорее, и призываем всех, кому небезразлична судьба мира и стабильности в Европе, услышать голос Приднестровья и наш призыв к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству», – сказал Глава Представительства.
В завершение своего выступления Леонид Манаков заявил о том, что Приднестровье готово быть надежным партнером, открытым для торговли, инвестиций, туризма, а также совместных культурных и гуманитарных проектов.