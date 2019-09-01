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Впервые в истории Молдовы был создан регистр адресов

Впервые в истории Молдовы был создан регистр адресов

Впервые в истории Молдовы была создана единая автоматизированная информационная система, представляющая «Государственный регистр административно-территориальных единиц и адресов».

Регистр адресов представляет собой уникальную систему с целью накопления необходимой информации в одном месте, передает tvc.md

Он станет единственным публичным источником достоверной информации по всем адресам, зарегистрированным в Республике Молдова, а данные этой системы будут использоваться различными государственными службами и учреждениями. Теперь любое физическое или юридическое лицо сможет бесплатно получить доступ к системе и найти запрошенный адрес.

Если вы хотите найти правильный адрес перейдите по ссылке asp.gov.md, нажмите кнопку недвижимость, выберите электронный кадастр и выполните поиск в государственном реестре административно-территориальных единиц и адресов.


tvc.md
  • Сегодня, 08:09
  • DTV
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