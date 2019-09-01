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Президент Приднестровья выступил с законодательной инициативой предлагая Верховному совету рассмотреть ее «в режиме законодательной необходимости до 26 сентября»

Президент Приднестровья выступил с законодательной инициативой предлагая Верховному совету рассмотреть ее «в режиме законодательной необходимости до 26 сентября»

Президент Приднестровья Вадим Красносельский выступил с законодательной инициативой «в связи с ограничением доступа приднестровских банков на валютный рынок Молдовы», предлагая Верховному совету рассмотреть ее «в режиме законодательной необходимости до 26 сентября».

Как сообщает «ИНФОТАГ», он предлагает изменить закон «О некоторых дополнительных государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия внешних экономических факторов» таким образом, чтобы экспортеры электроэнергии «осуществляли обязательную продажу 95% валютной выручки в резерв ПМР исключительно в долларах США, независимо от валюты, в которой получена выручка». При этом предусматривается увеличение срока выдачи поручения на обязательную продажу валютной выручки с нынешних двух - до семи рабочих дней.

Единственным экспортером электроэнергии является Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской «Интер РАО». Экспорт производится только в Молдову и составляет порядка 22% в совокупном экспорте товаров из региона – «то есть оказывает влияние на состояние внутреннего валютного рынка региона через поступление валютной выручки, номинированной в леях РМ».

По мнению автора инициативы, «ограничение доступа приднестровских экономических агентов и банков на валютный рынок Молдовы создает угрозу для достижения основных целей денежно-кредитной политики центробанка ПМР».

Справка «ИНФОТАГ»: В случае принятия законопроекта Молдавская ГРЭС наверняка потребует от Молдовы расплачиваться за поставляемую ей электроэнергию не в леях, а в долларах США. Молдове это невыгодно и грозит потерями при конвертации. Ранее такая практика существовала, что привело к накоплению задолженности РМ за электроэнергию из Приднестровья. Мощности Молдовы позволяют производить лишь четверть потребляемой электроэнергии. Остальное она импортирует, в основном, с Молдавской ГРЭС, а также из Украины.

По всей вероятности, инициатива предпринята в ответ на «блокирование молдавскими банками счетов приднестровских предприятий», что Красносельский расценивает как «новое политическое давление на Приднестровье». Власти РМ и руководство Нацбанка отрицают политическую подоплеку, утверждая, что закрыты счета всего двум приднестровским предприятиям, по законным причинам.
infotag.md
  • Сегодня, 08:21
  • DTV
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