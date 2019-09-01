Пограничная полиция МВД Молдовы обнаружила факт незаконного пошива в Приднестровье служебной формы для сотрудников ведомства.
Как сообщила пресс-служба Пограничной полиции РМ, "в результате крупномасштабной проверки на пограничном пункте пропуска в Кишиневском аэропорту было установлено, что партия из 400 комплектов формы для сотрудников Пограничной полиции была пошита хозяйствующим субъектом из г.Тирасполь", передает omg.md.
В пресс-релизе уточняется, что молдавское пограничное ведомство посчитало этот факт возможной угрозой государственной безопасности.
"Мы также отмечаем, что в ситуации, когда полицейское обмундирование было изготовлено в регионе, не контролируемом властями Республики Молдова, существует риск ущерба для имиджа Пограничной полиции. Более того, данный эпизод может генерировать угрозы для государственной безопасности", - отмечается в сообщении Пограничной полиции МВД Молдовы.
Ведомство также сообщило, что все процессы доставки оборудования, а также финансовые переводы были приостановлены до окончательного решения, которое будет принято после завершения расследования.
Пограничная полиция не утонила, почему о данном факте стало известно в результате контроля, проведенного в Кишиневском Международном аэропорту. omg.md