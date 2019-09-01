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Форму для молдавских полицейских шьют в Приднестровье

Форму для молдавских полицейских шьют в Приднестровье

Пограничная полиция МВД Молдовы обнаружила факт незаконного пошива в Приднестровье служебной формы для сотрудников ведомства.

Как сообщила пресс-служба Пограничной полиции РМ, "в результате крупномасштабной проверки на пограничном пункте пропуска в Кишиневском аэропорту было установлено, что партия из 400 комплектов формы для сотрудников Пограничной полиции была пошита хозяйствующим субъектом из г.Тирасполь", передает omg.md.

В пресс-релизе уточняется, что молдавское пограничное ведомство посчитало этот факт возможной угрозой государственной безопасности.

"Мы также отмечаем, что в ситуации, когда полицейское обмундирование было изготовлено в регионе, не контролируемом властями Республики Молдова, существует риск ущерба для имиджа Пограничной полиции. Более того, данный эпизод может генерировать угрозы для государственной безопасности", - отмечается в сообщении Пограничной полиции МВД Молдовы.

Ведомство также сообщило, что все процессы доставки оборудования, а также финансовые переводы были приостановлены до окончательного решения, которое будет принято после завершения расследования.

Пограничная полиция не утонила, почему о данном факте стало известно в результате контроля, проведенного в Кишиневском Международном аэропорту.
omg.md
  • Сегодня, 08:37
  • DTV
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