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Подробности убийства во дворе школы

Подробности убийства во дворе школы

Сегодня во дворе столичной школы № 12 было совершено убийство ранее судимого 51-летнего Василия Карамана. Следственный комитет уже завёл уголовное дело по данному факту.

На данный момент известно, что предполагаемый убийца был одет в чёрную одежду, на голову накинут капюшон. В Следственном комитете также сообщили, что после совершения убийства подозреваемый скрылся с места преступления на велосипеде в сторону села Суклея, передает ИА Новости Приднестровья.

Следователи прорабатывают несколько версий.

«Всегда рассматривается несколько версий. Известно, что убитый ранее отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. Мы не знаем, с каким багажом он пришёл оттуда», - подчеркнул руководитель четвёртого управления следственного комитета Александр Шпилевой.

В ходе следствия оперативники выяснили, что во дворе школы были установлены камеры видеонаблюдения, которые, к сожалению, не работали.

Правоохранительные органы продолжают вести расследование и пытаются установить возможных очевидцев преступления. Поэтому в Следственном комитете просят всех граждан, кто обладает какой-либо информацией по данному преступлению, обратиться в милицию по линии «102» или по телефону доверия МВД ПМР: 0 (533) 8-15-29.

novostipmr.com
  • 24-09-2019, 18:28
  • DTV
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