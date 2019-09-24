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В Приднестровье подвели итоги купального сезона

В Приднестровье подвели итоги купального сезона

В Приднестровье подвели итоги купального сезона, который длился с 15 мая по 15 сентября. За этот период в целом на территории республики на реке Днестр при различных обстоятельствах погибло 14 человек. Об этом сообщили в Отделе по делам гражданской обороны и ЧС г. Бендеры.

«Наиболее распространённой причиной гибели людей по-прежнему остаётся неосторожность граждан: купание в необорудованных местах, нахождение на воде в состоянии алкогольного опьянения, недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте бендерской госадминистрации, передает ИА Новости Приднестровья.

При этом отмечается, что благодаря оперативным действиям спасателей было сохранено семь жизней.

В Бендерах в период купального сезона фактов утопления на территории городского пляжа не зафиксировано. Такая тенденция поддерживается на протяжении последних 9 лет.

С окончанием купального сезона закончилось и дежурство спасателей на пляжах. В связи с этим гражданам напоминают о необходимости соблюдения правил предосторожности и безопасного поведения в местах отдыха рядом с водоёмами.

novostipmr.com
  • 24-09-2019, 18:31
  • DTV
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