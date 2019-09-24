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Европейский суд разъяснил причины снятия санкций ЕС с Януковича

Европейский суд разъяснил причины снятия санкций ЕС с Януковича

Суд ЕС, отменивший решение о санкциях против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-19 годы, указал в своем решении, что власти ЕС фактически не проверяли обоснованность уголовного преследования политика на Украине и не удостоверились в соблюдении его прав на судебную защиту, положившись на сведения от генпрокуратуры, передает ria.ru.

Суд общей юрисдикции ЕС отменил решение Совета Евросоюза о санкциях в отношении Януковича, действовавших с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года. При этом, как говорится в решении, оно не касается продленных до марта 2020 года мер.

Суд счел, что "сохранение ограничительных мер, принятых в отношении заявителя, было основано… на решении генпрокурора о возбуждении и проведении уголовного расследования по делу о незаконном присвоении госсредств Украины".

При этом, говорится в документе, Совет ЕС также основывался на утверждениях в "нескольких письмах генпрокурора" о том, что на Украине осуществлялся правовой надзор за расследованием.

"Совет даже не пытается объяснить, каким образом наличие этих решений позволяет считать, что защита прав была гарантирована", - указывается в решении.

Однако, считает суд, ссылки в деле на решения в украинских судах "не могут сами по себе продемонстрировать, что решение о возбуждении и проведении уголовных делопроизводств… было принято в соответствии с правом на эффективную судебную защиту".

Суд полагает, что "Совет ЕС должен был указать причины, по которым он мог бы считать, что право заявителя на эффективную судебную защиту в украинских судебных органах, было соблюдено".

Таким образом, "не может быть установлено, что информация, имевшаяся в распоряжении Совета ЕС на момент принятия оспариваемых актов, позволила ему проверить, что решение украинских процессуальных органов, на котором, по существу, основывалось содержание ограничительных мер, направленных против заявителя, было принято в соответствии с его правами".

Ранее Совет ЕС продлил до 6 марта 2020 года меры по заморозке активов в отношении 12 лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, повлекшее ущерб для украинских государственных фондов.

ria.ru
  • Сегодня, 08:42
  • DTV
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