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Молдова может остаться зимой без газа? Ответ Майи Санду

Молдова может остаться зимой без газа? Ответ Майи Санду

Существует риск, что Республика Молдова не сможет получать зимой газ из Российской Федерации, если власти Москвы и Киева не достигнут соглашения о транзите российского газа через территорию Украины, заявляет глава правительства Майя Санду.

«Мы готовимся к такому сценарию. Гражданам не нужно беспокоиться, но они должны знать, что такая опасность есть – отметила Санду в эфире передачи «Moldova în direct» на общественном телеканале, передает noi.md.

Премьер-министр говорит, что были найдены решения для преодоления проблемы, если она возникнет: «Решение состоит в том, чтобы покупать и хранить газ в Украине, но мощностей для хранения, которые может предложить Украина, недостаточно для всей территории Республики Молдова».

В то же время Майя Санду заверила, что работы по газопроводу Яссы-Унгены будут завершены на территории Республики Молдова к концу этого года, а на территории Румынии – к марту-апрелю 2020 года.

«Это срок, который называют наши партнеры. Система не будет функциональной предстоящей зимой», – уточнила Санду.

noi.md
  • Сегодня, 08:48
  • DTV
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