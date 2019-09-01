Существует риск, что Республика Молдова не сможет получать зимой газ из Российской Федерации, если власти Москвы и Киева не достигнут соглашения о транзите российского газа через территорию Украины, заявляет глава правительства Майя Санду.
«Мы готовимся к такому сценарию. Гражданам не нужно беспокоиться, но они должны знать, что такая опасность есть – отметила Санду в эфире передачи «Moldova în direct» на общественном телеканале, передает noi.md.
Премьер-министр говорит, что были найдены решения для преодоления проблемы, если она возникнет: «Решение состоит в том, чтобы покупать и хранить газ в Украине, но мощностей для хранения, которые может предложить Украина, недостаточно для всей территории Республики Молдова».
В то же время Майя Санду заверила, что работы по газопроводу Яссы-Унгены будут завершены на территории Республики Молдова к концу этого года, а на территории Румынии – к марту-апрелю 2020 года.
«Это срок, который называют наши партнеры. Система не будет функциональной предстоящей зимой», – уточнила Санду.