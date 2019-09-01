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Виталий Игнатьев встретился с Послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым

Виталий Игнатьев встретился с Послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым

В рамках визита в столицу Российской Федерации обширной делегации Приднестровья во главе с Президентом ПМР Вадимом Красносельским Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев провел встречу с Послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым.

Центральным аспектом встречи стало обсуждение текущей ситуации в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова с акцентом на необходимости максимально взвешенных и предметных дискуссий на полях заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2», запланированного на первую декаду октября в Братиславе. Собеседники сошлись во мнении о востребованности обсуждения в рамках предстоящего раунда переговоров в международном формате всего комплекса острых проблем в отношениях сторон, а также хода реализации ранее достигнутых договоренностей, сообщается на сайте Министерства иностранных дел ПМР.

Отдельное внимание на встрече Виталий Игнатьев уделил развитию диалога по разрешению проблемы закрытия в банках Молдовы корреспондентских счетов приднестровских экономических агентов, а также по иным проблемным аспектам последнего времени.

Стороны в ходе беседы также обсудили вопросы развития контактов России и Приднестровья по актуальным направлениям. Виталий Игнатьев отметил, что в ходе настоящего визита приднестровская сторона планирует провести целый ряд встреч с российскими коллегами на различных уровнях. Отдельное внимание участники встречи уделили функционированию миротворческой операции под эгидой России.

В завершение встречи собеседники условились продолжать открытый диалог по всему спектру актуальных вопросов.

mfa-pmr.org
  • Сегодня, 08:54
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