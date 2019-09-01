Верховный Совет ПМР принял в первом чтении поправки в закон о госпошлине, в соответствии с которыми получение паспорта ПМР станет бесплатным в независимости от возраста, если гражданин получает его впервые.
Депутат парламентского Комитета по законодательству Виталий Калин отметил, что в их адрес поступают обращения от граждан, которые по тем или иным причинам не смогли получить паспорт ПМР в 16 лет, как это положено по закону. Сегодня за получение документа с них взимается плата в размере 5 РУ МЗП (72 рубля), что соответствует пошлине за выдачу или оформление паспорта взамен пришедшего в негодность,передает ИА Новости Приднестровья.
Ещё одна поправка в закон о госпошлине, принятая депутатским корпусом, освобождает детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от уплаты госпошлины за оформление паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность, документов, удостоверяющих гражданство ПМР, а также выдачу формы № 9.
Виталий Калин объяснил, что у многих детей-сирот в силу сложных жизненных обстоятельств отсутствуют документы. Многие обращаются к депутатам с просьбой о помощи в оформлении паспорта. Освобождение детей-сирот от уплаты этого вида пошлины обойдётся бюджету в 1880 рублей, сказал парламентарий. novostipmr.com