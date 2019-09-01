В ситуационном центре МВД ПМР прошло очередное заседание Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности (ГКЧС и ОПБ). Возглавил работу министр внутренних дел ПМР Руслан Мова.
Присутствующие подвели итоги купального сезона. В обозначенный период в республике зарегистрировано 14 несчастных случаев на воде. Причём все зафиксированы в неустановленных для купания местах. Одна из трагедий произошла на территории ООО «Нептун», расположенной на Днестровском водохранилище. Глава правоохранительного ведомства поручил провести проверку документации и технического состояния водных строений, чтобы в дальнейшем исключить такие случаи. К следующему купальному сезону запланировано благоустроить городской пляж в Григориополе: построить спасательную вышку, улучшить состояние прилегающей территории,передает пресс-служба МВД ПМР.
Особое внимание уделили вопросу о централизованной системе оповещения населения при возникновении чрезвычайной ситуации. Её планируют установить в мониторинго-аналитическом центре ГУпЧС. В случае угрозы сигнал единовременно будет поступать на специальные устройства по всей территории республики.
На комиссии также обсудили обеспечение безопасности отдыха в детских оздоровительных лагерях. В некоторых из них была неисправна пожарная сигнализация. К началу лета здания оснастили необходимым пожарным оборудованием. За время отдыха детей случаев возгораний в лагерях не было. Стало известно, что деревянные домики в спортивно-оздоровительном лагере «Спартак» снесут, на их месте построят капитальные строения.
Говоря об актуальных вопросах осенне-зимнего периода, присутствующие пришли к единодушному выводу, что необходима дополнительная техника, которая сможет очищать дороги от снега. В непогоду сотрудники экстренных служб смогут помочь жителям отдаленных сёл: при необходимости добраться до этих населённых пунктов и обеспечить людей всем необходимым, в том числе подвезти продукты питания и медикаменты.
Следующее заседание Государственной комиссии по ЧС состоится в декабре. mvdpmr.org