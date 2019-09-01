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Все iPhone оказались под угрозой взлома

Все iPhone оказались под угрозой взлома

Разработчики Apple допустили ошибку в новой версии операционной системы. Смартфоны пользователей оказались незащищёнными.
Apple на официальном сайте выпустила предупреждение о найденной критической ошибке в iOS 13. С её помощью сторонние клавиатуры могут получить полный доступ к смартфону, передает life.ru.

— Сторонние клавиатуры в iOS могут быть разработаны так, чтобы работать полностью автономно, без доступа к внешним службам, или же они могут запросить "полный доступ" для предоставления дополнительных функций через сетевой доступ. Apple обнаружила ошибку в iOS 13 и iPadOS, которая может привести к тому, что расширениям клавиатуры будет предоставлен полный доступ, даже если вы его не одобрили, — говорится на официальном сайте компании.

Ошибка замечена только в iOS 13. В версии iOS 13.1 разработчики не устранили ошибку. Напомним, обновление вышло 24 сентября, параллельно с iPadOS для планшетов Apple.

Ошибку исправят в следующей версии iOS. Ожидается, что она выйдет в ближайшие пару недель. Лайф уже поделился впечатлениями об iOS 13.

life.ru
  • Вчера, 20:51
  • DTV
  • Просмотров: 21
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