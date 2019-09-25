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На Украине вступил в силу закон об импичменте президента

На Украине вступил в силу закон об импичменте президента

Закон об импичменте президента вступил в силу на Украине в среду - на следующий день после опубликования в официальной прессе, сообщается на официальном сайте Верховной рады.

"Документ 39-IX, действующий, текущая редакция - вступление в силу с 25.09.2019", - отмечается в сообщении, передает ria.ru.

В принятом Радой законе говорится, что парламент может отстранить президента Украины в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления. Днем ранее документ был опубликован в официальном издании парламента "Голос Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента. Рада приняла документ 10 сентября. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.
ria.ru
  • Вчера, 20:54
  • DTV
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