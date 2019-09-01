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От прекращения транзита газа через Украину больше всех пострадает Приднестровье

От прекращения транзита газа через Украину больше всех пострадает Приднестровье

От возможного прекращения с 1 января 2020 г. транзита российского природного газа через территорию Украины больше всех пострадают Балканы и Приднестровье.

По сообщению издания Украина.ру, об этом рассказал эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич в ходе пресс-конференции в Москве, отметив, что вопрос транзита российского газа через Украину - это не только вопрос политики или экономики, но и бытового выживания рядовых граждан, например жителей Балканского полуострова и Приднестровского региона, передает Noi.md.

По его словам, заданные сроки строительства трубопровода к сербской границе, который должен принять газ из «Турецкого потока-2», уже сорваны, и «Газпром» просто не успеет обеспечить Болгарию «голубым топливом» по нему.

«Просто этот газ при холодной зиме туда не дойдет, и болгары, наши славянские братья, могут просто замерзнуть. Там же рядом и Сербия, и еще ряд государств. Балканы будут под пристальным ударом и вниманием в этой ситуации», - указал Дмитрий Марунич.

Молдове, как рассуждает эксперт, в кризисной ситуации может помочь Румыния, однако Приднестровье газом просто никто снабжать не будет, а у местных жителей просто-напросто не будет тепла в квартирах. Слова эксперта прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Газовая война грозит расколоть Европу» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

noi.md
  • Вчера, 21:04
  • DTV
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