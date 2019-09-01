Верховный Совет принял в режиме первого чтения законодательную инициативу главы государства «О некоторых дополнительных государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия внешних экономических факторов».
Президентский законопроект предусматривает установление для экспортёров электроэнергии из Приднестровья обязанности продавать валютную выручку в долларах США. Кроме того, автор законопроекта предлагает увеличить срок дачи поручения на обязательную продажу поступившей валютной выручки с двух до семи рабочих дней, передает ИА Новости Приднестровья.
«Суть законопроекта состоит в том, что сегодня МГРЭС является одним из крупнейших экспортёров и, соответственно, одним из главных поставщиков валюты. Но данная валюта – это леи РМ. В результате возникает диспропорция. Вроде валюты в стране много, но основной спрос всё-таки на доллары США», - пояснил председатель парламентского комитета по экономической политике Олег Василатий.
Парламентарий подчеркнул, что актуальность принятия данного закона вызвана искусственно создаваемыми РМ ограничениями в банковской сфере.
«Возникает ситуация, когда наша банковская система должна эту леевую массу конвертировать. Но в этой конвертации есть сложности, и эти сложности, как правило, носят искусственный характер», - добавил Василатий.
Накануне инициатива рассматривалась ответственным комитетом, в работе которого приняли участие представители Центробанка. Замглавы ПРБ Алексей Мельник пояснил, что законопроект стал следствием ситуации с закрытием счетов ряда приднестровских предприятий в банках Молдовы.