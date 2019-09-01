Dnestr.TV

 
0

МГРЭС будет продавать валютную выручку в долларах США

МГРЭС будет продавать валютную выручку в долларах США

Верховный Совет принял в режиме первого чтения законодательную инициативу главы государства «О некоторых дополнительных государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия внешних экономических факторов».

Президентский законопроект предусматривает установление для экспортёров электроэнергии из Приднестровья обязанности продавать валютную выручку в долларах США. Кроме того, автор законопроекта предлагает увеличить срок дачи поручения на обязательную продажу поступившей валютной выручки с двух до семи рабочих дней, передает ИА Новости Приднестровья.

«Суть законопроекта состоит в том, что сегодня МГРЭС является одним из крупнейших экспортёров и, соответственно, одним из главных поставщиков валюты. Но данная валюта – это леи РМ. В результате возникает диспропорция. Вроде валюты в стране много, но основной спрос всё-таки на доллары США», - пояснил председатель парламентского комитета по экономической политике Олег Василатий.

Парламентарий подчеркнул, что актуальность принятия данного закона вызвана искусственно создаваемыми РМ ограничениями в банковской сфере.

«Возникает ситуация, когда наша банковская система должна эту леевую массу конвертировать. Но в этой конвертации есть сложности, и эти сложности, как правило, носят искусственный характер», - добавил Василатий.

Накануне инициатива рассматривалась ответственным комитетом, в работе которого приняли участие представители Центробанка. Замглавы ПРБ Алексей Мельник пояснил, что законопроект стал следствием ситуации с закрытием счетов ряда приднестровских предприятий в банках Молдовы.

novostipmr.com
  • Вчера, 21:06
  • DTV
  • Просмотров: 17
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Творил добро с любовью в сердце. 9 дней нет рядом с нам ...
  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Заработная плата в Приднестровье
  • Минздрав изучает возможности организации паллиативной п ...
  • Ясско- Кишиневская наступательная операция в историческ ...
  • Ворует исключительно «по собственной глупости»
  • Санду прокомментировала разработку концепции автономии ...
  • Праздничные линейки
  • Tesla начинает поставки в Румынию
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Творил добро с любовью в сердце. 9 дней нет рядом с нам ...
  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Заработная плата в Приднестровье
  • Минздрав изучает возможности организации паллиативной п ...
  • Ясско- Кишиневская наступательная операция в историческ ...
  • Ворует исключительно «по собственной глупости»
  • Санду прокомментировала разработку концепции автономии ...
  • Праздничные линейки
  • Tesla начинает поставки в Румынию
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна