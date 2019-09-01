Сегодня в Правительстве России состоялась встреча Вадима Красносельского со Специальным представителем Президента РФ Дмитрием Козаком. Главу приднестровского государства сопровождали в ходе визита Председатель Правительства ПМР Александр Мартынов, его заместитель, Министр экономического развития Сергей Оболоник и руководитель МИД ПМР Виталий Игнатьев.
В ходе дискуссии отмечена растущая интенсивность рабочих контактов, начало которым было положено в июне текущего года. Собеседники обсудили аспекты, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством, констатируя наметившийся в последние месяцы рост товарооборота между Приднестровьем и Россией. Говорили и о других направлениях взаимовыгодного двустороннего взаимодействия.
Не остались без внимания текущая ситуация в молдо-приднестровских отношениях и состояние переговорного процесса. Участники встречи обсудили перспективы намеченного на 8-10 октября заседания формата «Постоянного совещания…», которое готовится к проведению в Братиславе. Подробно остановились на проблемных аспектах переговорной повестки и предложениях приднестровской стороны, направленных в адрес межправительственной комиссии.
В ходе рабочей дискуссии наметили планы дальнейшего взаимодействия, условившись не прерывать конструктивный диалог, в котором заинтересованы обе стороны.