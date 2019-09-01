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Работа есть! В Бендерах прошла ярмарка вакансий

Работа есть! В Бендерах прошла ярмарка вакансий

Ярмарку вакансий организовали в ДК им. Ткаченко. В этом году в ней приняли участие 28 предприятий, предприниматели и учебные заведения.

«Это бендерские муниципальные предприятия, из Тирасполя впервые к нам приехали представители Электромаша, Тиротекса, Одемы. Также мы пригласили учебные заведения, которые осуществляют курсовую подготовку и плотно с нами сотрудничают. Мы надеемся, что по результатам ярмарки люди, которые ищут работу, найдут себе места», - отметила Светлана Онуфриенко, заместитель директора центра социального страхования и социальной защиты г. Бендеры, сообщается на сайте госадминистрации г. Бендеры.

Мужчины и женщины, молодежь и пенсионеры – работу ищут в любом возрасте. Многие пришли прямо к открытию ярмарки. Здесь спрос превышает предложение. Но тех, кто предлагает - в несколько раз больше. У работодателей проблема общая - дефицит кадров.

«Сейчас предприятие пошло в развитие, мы набираем швей, закройщиков, бригадиров, технологов», - рассказала Татьяна Москалюк, начальник отдела кадров фабрики «Одема».

20- летний Владислав Ханган ищет первую работу, прошел собеседование. Говорит, есть подходящие варианты и уезжать далеко от дома не надо.

«Что-то приметил. Две вакансии: путеукладчик и пожарный. Это в моих целях - найти работу и самому себя обеспечивать. Я сам живу, и мне это очень нужно», - пояснил соискатель Владислав Ханган.

Повара и пожарные, уборщицы и учителя, водители и милиционеры. На сегодняшний день в городе 1 200 свободных рабочих места. Причем, работа без выезда за рубеж и высокая заработная плата - понятия совместимые. А для тех, кто хочет поменять или приобрести новую специальность – предлагали курсы на выбор.

Итоги ярмарки подведут позже, но, по словам организаторов, она удалась. За день провели десятки собеседований, есть желающие поступить на службу в пожарную охрану и МВД, пройти курсы водителей троллейбусов, востребованными оказались и вакансии предприятий, например, завода «Электромаш».


bendery-ga.org
  • Сегодня, 08:41
  • DTV
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