За январь-июнь 2019 года в центры социального страхования и социальной защиты республики работодателями было заявлено 3 912 вакантных рабочих мест.
Такую информацию предоставили в Министерстве по социальной защите и труду. По сравнению с первым полугодием 2018-го года, число заявленных вакансий больше на целую тысячу, прирост составил более 32 %. С учётом вакансий, которые оставались свободными ещё с прошлого года, на 1 июля 2019-года в центрах соцзащиты числилось свыше четырёх тысяч свободных рабочих мест, передает novostipmr.com.
Три четверти от заявок работодателей приходится на рабочие профессии и только 25,9 % - это вакансии для специалистов и служащих. Наибольший дефицит кадров в промышленности – 26,6 % от общего объёма вакансий. На сферу строительства приходится 12,4 %, сельское хозяйство – 9,1 %, образование – 8,1 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 7,5 %, транспорт и связь - 4,5 % от общей потребности организаций в рабочей силе.
В начале года Министерством экономического развития Приднестровья был проведён анализ по самым востребованным профессиям. Лидируют швеи: предприятиям республики нужно более пяти сотен операторов швейного оборудования. Только фабрика «Одема» готова одномоментно принять к себе на производство 200 специалистов, сообщили «Новостям Приднестровья» на предприятии.
Также есть потребность в слесарях, раскройщиках, сборщиках обуви, трактористах, токарях, электрогазосварщиках и других рабочих кадрах. В результате на рынке труда в целом по республике сложилась ситуация, когда вакантных мест больше, чем официально зарегистрированных в качестве безработных граждан.
По данным Минсоцзащиты, на 1 июня 2019 года коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда республики составил 0,8 человека на 1 вакансию. В то же время, самый высокий коэффициент напряжённости зафиксирован в Григориопольском районе – 3,2 безработных граждан на одну вакансию - и Рыбницком районе – 2,3 безработных граждан на одну вакансию. Официальный уровень безработицы составил на конец первого полугодия всего 2,3 %.
Несмотря на то, что ситуация в сфере занятости в таких районах, как Слободзейский, Григориопольский и Рыбницкий, несколько хуже, чем в среднем по республике, общий тренд на лицо: спрос на рабочую силу в Приднестровье растёт гораздо быстрее, чем её предложение. novostipmr.com