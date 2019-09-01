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В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоставления гражданства РФ всем приднестровцам

В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоставления гражданства РФ всем приднестровцам

В ходе встречи в Официальном Представительстве Приднестровья в Москве Президент ПМР рассказал о том, на какой стадии находится решение вопроса о получении российского гражданства соотечественниками, проживающими в ПМР.

Вадим Красносельский напомнил, что в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч граждан РФ, 100 тысяч граждан Украины и порядка 150 тысяч - Республики Молдова. По приднестровским законам, отметил президент, любой гражданин может иметь неограниченное количество гражданств, передает novostipmr.com.

«Мы подстроились под ситуацию, а не загоняли людей в неё. Политики разрушили Советский Союз, практически подставив людей», - констатировал глава государства.

На определённом этапе, напомнил Вадим Красносельский, было сложно получить гражданство РФ.

«Но жизнь не прекращается. Есть вопросы здоровья, родственных связей, люди хотели выехать на отдых. Поэтому были вынуждены получать молдавское или украинское гражданство. А теперь у них нет возможности получить российское. Они говорят и думают на русском языке, считают себя частью Русского мира, а гражданство РФ получить не могут. Это неправильно и несправедливо по отношению к народу Приднестровья», - заметил Президент ПМР.

Вадим Красносельский отметил, что в Приднестровье можно было бы применить упрощённую схему получения российского гражданства.

Глава государства констатировал, что вопрос российского гражданства сложный. «Мы в этом направлении плотно работаем. Эта тема в повестке на любой моей встрече, на любой площадке. В Госдуме и в Совете Федерации у нас много сторонников в этом вопросе», - заверил Вадим Красносельский.

Президент ПМР отметил, что планирует обсудить вопрос упрощённого получения гражданства РФ с вице-премьером российского Правительства Дмитрием Козаком.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:53
  • DTV
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