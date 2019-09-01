Завершился рабочий визит Вадима Красносельского в Москву. В российской столице он провёл ряд встреч.
В ходе визита Красносельский пообщался с соотечественниками на площадке приднестровского представительства в Москве, передает tsv.md
Переговоры прошли в Совете Федерации, Госдуме, Правительстве и российском МИДе. Отдельно Красносельский встретился с Дмитрием Козаком, который курирует молдо-приднестровское направление. На встрече обсуждали многие вопросы, которые волнуют приднестровцев. Речь шла о торгово-экономических отношениях, применении материнского капитала в Приднестровье.