Премьер-министр Майя Санду рассказала, о чем говорила на встрече с вице-премьером правительства России Дмитрием Козаком.
Отметим, что по данному мероприятию не было выпущено пресс-релиза.
"Не все встречи освещаются в пресс-релизах. С Козаком я говорила о Приднестровье. Спросила, обсуждает ли Россия с другими странами этот вопрос без нас. Сказала, что мы не согласимся на федерализацию и "большой пакет". Мне ответили, что таких разговоров не ведется и такой вопрос нельзя обсуждать без участия молдавского правительства, передает point.md.
Кроме того, обсуждали вопрос с экспортом и поставками газа. По словам Козака, вероятность, что все благополучно решится с транзитом через Украину составляет 95%. Посмотрим. Надо готовиться и к альтернативному варианту.
Он интересовался нашими отношениями в коалиции. Я сказала, что нам важны реформы в юстиции. И если мы решим этот вопрос, то и коалиция сохранится", - сообщила Санду в эфире программы "Пятница с Анатолием Голя" на канале RTR Moldova.
Также премьер-министр отметила, что ее визит в Россию вероятно состоится до конца этого года, "в октябре или ноябре". Point.md