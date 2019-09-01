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Санду рассказала о встрече с Козаком

Санду рассказала о встрече с Козаком

Премьер-министр Майя Санду рассказала, о чем говорила на встрече с вице-премьером правительства России Дмитрием Козаком.

Отметим, что по данному мероприятию не было выпущено пресс-релиза.

"Не все встречи освещаются в пресс-релизах. С Козаком я говорила о Приднестровье. Спросила, обсуждает ли Россия с другими странами этот вопрос без нас. Сказала, что мы не согласимся на федерализацию и "большой пакет". Мне ответили, что таких разговоров не ведется и такой вопрос нельзя обсуждать без участия молдавского правительства, передает point.md.

Кроме того, обсуждали вопрос с экспортом и поставками газа. По словам Козака, вероятность, что все благополучно решится с транзитом через Украину составляет 95%. Посмотрим. Надо готовиться и к альтернативному варианту.

Он интересовался нашими отношениями в коалиции. Я сказала, что нам важны реформы в юстиции. И если мы решим этот вопрос, то и коалиция сохранится", - сообщила Санду в эфире программы "Пятница с Анатолием Голя" на канале RTR Moldova.

Также премьер-министр отметила, что ее визит в Россию вероятно состоится до конца этого года, "в октябре или ноябре".
Point.md
  • Сегодня, 10:06
  • DTV
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