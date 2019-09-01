В столице Гагаузии обнаружен очаг африканской чумы свиней. В городе введен карантин.
По словам главы Агентства по безопасности пищевых продуктов Гагаузии Михаила Тукан, в одном из хозяйств Комрата был зафиксирован падеж двух свиней, а затем и нескольких двухмесячных поросят.
Были отобраны и отправлены на изучение образцы крови свиней. Исследование в Кишиневе показало, что речь идет об африканской чуме свиней, передает gagauzinfo.md.
«Африканская чума свиней может нанести большой урон экономике региона. Мы должны предпринять все необходимые меры, чтобы вирус не распространялся», - отметил Михаил Тукан.
С сегодняшнего дня в Комрате объявлен карантин. На всех въездах в город - на дорогах «Комрат-Кишинев», «Комрат-Кирсово», «Комрат-Конгазчик», «Комрат - Чок-Майдан», «Комрат-Ферапонтьевка» - будут организованы дезинфекционные посты.
Там будут дежурить нанятые работники примэрии и сотрудники полиции. Они будут проверять проезжающие автомобили и обрабатывать их специальным средством.
На период карантина в городе запрещается перемещение живых свиней. Забой свиней для личного употребления будет разрешен только с разрешения ветеринарного врача. Свинина на центральном рынке Комрата будет продаваться, но этот процесс будет жестко контролироваться ветеринарными врачами, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
Первый заместитель председателя Исполкома Анатолий Усатый призвал профильных специалистов максимально ответственно подойти к вопросу обеспечения безопасности и нераспространения вируса АЧС.
«До конца дня КПП должны быть выбраны, в течение двух-трех дней должны быть сооружены палатки и организованы посты. Необходимо так же организовать питание работников постов и подвоз спецсредств», - сказал Анатолий Усатый.
Напомним, за два года в Гагаузии были зафиксированы три вспышки вируса африканской чумы свиней – два в селе Бешгиоз и один в городе Вулканешты. Тогда очаги были локализованы.
Африканская чума свиней - инфекция, которая поражает взрослых особей, поросят домашних пород и свиней диких видов. Вирус опасен только для животных и здоровью людей не угрожает. gagauzinfo.md