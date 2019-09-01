Dnestr.TV

 
0

В Комрате введён карантин из-за очага африканской чумы свиней

В Комрате введён карантин из-за очага африканской чумы свиней

В столице Гагаузии обнаружен очаг африканской чумы свиней. В городе введен карантин.

По словам главы Агентства по безопасности пищевых продуктов Гагаузии Михаила Тукан, в одном из хозяйств Комрата был зафиксирован падеж двух свиней, а затем и нескольких двухмесячных поросят.

Были отобраны и отправлены на изучение образцы крови свиней. Исследование в Кишиневе показало, что речь идет об африканской чуме свиней, передает gagauzinfo.md.

«Африканская чума свиней может нанести большой урон экономике региона. Мы должны предпринять все необходимые меры, чтобы вирус не распространялся», - отметил Михаил Тукан.

С сегодняшнего дня в Комрате объявлен карантин. На всех въездах в город - на дорогах «Комрат-Кишинев», «Комрат-Кирсово», «Комрат-Конгазчик», «Комрат - Чок-Майдан», «Комрат-Ферапонтьевка» - будут организованы дезинфекционные посты.

Там будут дежурить нанятые работники примэрии и сотрудники полиции. Они будут проверять проезжающие автомобили и обрабатывать их специальным средством.

На период карантина в городе запрещается перемещение живых свиней. Забой свиней для личного употребления будет разрешен только с разрешения ветеринарного врача. Свинина на центральном рынке Комрата будет продаваться, но этот процесс будет жестко контролироваться ветеринарными врачами, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

Первый заместитель председателя Исполкома Анатолий Усатый призвал профильных специалистов максимально ответственно подойти к вопросу обеспечения безопасности и нераспространения вируса АЧС.

«До конца дня КПП должны быть выбраны, в течение двух-трех дней должны быть сооружены палатки и организованы посты. Необходимо так же организовать питание работников постов и подвоз спецсредств», - сказал Анатолий Усатый.

Напомним, за два года в Гагаузии были зафиксированы три вспышки вируса африканской чумы свиней – два в селе Бешгиоз и один в городе Вулканешты. Тогда очаги были локализованы.

Африканская чума свиней - инфекция, которая поражает взрослых особей, поросят домашних пород и свиней диких видов. Вирус опасен только для животных и здоровью людей не угрожает.
gagauzinfo.md
  • Сегодня, 10:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Заработная плата в Приднестровье
  • Минздрав изучает возможности организации паллиативной п ...
  • Ясско- Кишиневская наступательная операция в историческ ...
  • Ворует исключительно «по собственной глупости»
  • Санду прокомментировала разработку концепции автономии ...
  • Праздничные линейки
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...
  • Tesla начинает поставки в Румынию
  • «Tempus Incognitum»

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Заработная плата в Приднестровье
  • Минздрав изучает возможности организации паллиативной п ...
  • Ясско- Кишиневская наступательная операция в историческ ...
  • Ворует исключительно «по собственной глупости»
  • Санду прокомментировала разработку концепции автономии ...
  • Праздничные линейки
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...
  • Tesla начинает поставки в Румынию
  • «Tempus Incognitum»
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна