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молдова рассчитывает на международную инспекцию военных складов в Колбасне

молдова рассчитывает на международную инспекцию военных складов в Колбасне

Вопросы уничтожения боеприпасов на российских военных складах в Колбасне обсудили министр иностранных дел и евроинтеграции РМ (МИДЕИ) Нику Попеску и Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Как сообщила агентству «ИНФОТАГ» пресс-служба МИДЕИ, встреча состоялась «на полях» 74-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Они отметили, что до начала процесса утилизации боеприпасов с истекшим сроком хранения должна пройти международная инспекция складов, с участием представителей формата «5+2».

Министр подтвердил, что руководство Молдовы уделяет приоритетное внимание выводу российских войск и вооружений с левого берега Днестра, отметив важность поддержки ОБСЕ в этом отношении.

Томас Гремингер подтвердил твердую приверженность ОБСЕ достижению прогресса в мирном урегулировании приднестровского конфликта.

Также были рассмотрены другие вопросы сотрудничества РМ с ОБСЕ, в том числе касающиеся организации свободных выборов, борьбы с торговлей людьми, свободы выражения мнений.

Как уже сообщал «ИНФОТАГ», лидер Приднестровья Вадим Красносельский считает, что судьбу военного имущества на складах в Колбасне должны решать исключительно Россия и Приднестровье. По неподтвержденной информации там хранится 20 тыс. т вооружений и боеприпасов, что представляет серьезную угрозу жителям этого региона Европы.
infotag.md
  • Сегодня, 10:17
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