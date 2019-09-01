В период с 20 по 26 сентября на территории республики зарегистрировано 240 заявлений и сообщений о преступлениях. По 193 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано: одно убийство. Также зарегистрировано одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, одно изнасилование (подозреваемые установлены), 37 краж (16 раскрыты по горячим следам), два угона транспортных средств (один раскрыт). Выявлено и задокументировано 19 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (все раскрыты), одно вымогательство и семь преступлений в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по шести фактам), передает пресс-служба МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД были разысканы 12 человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали восемь госдолжников и двух неплательщиков алиментов.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю выявлено 955 нарушений Правил дорожного движения. Отстранены от управления 34 водителя, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Большинство таких нарушителей – десять человек – выявлено на территории Рыбницкого района, в Тирасполе – семь, в Бендерах – шесть. В Слободзейском районе – пять, Каменском – три, Григориопольском – два и Дубоссарском районе – один.
С 20 по 26 сентября на территории Приднестровья зарегистрировано десять пожаров. Погибших и раненых нет. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола.