Накануне руководство Минздрава провело встречу с представителями Ассоциации фармацевтов Приднестровья. Стороны обсудили изменения законодательства в области ценообразования, фармацевтической деятельности, сертификации лекарственных препаратов. Большое внимание было уделено процедуре проведения ведомственных тендеров, сообщается на сайте ведомства.
Руководитель Ассоциации затронул вопрос участия в тендерах иностранных поставщиков. Согласно действующему порядку они участвуют в конкурентной борьбе наравне с приднестровскими компаниями. Это, по мнению представителей аптечного бизнеса, несправедливо: «Не буду считать, сколько теряет государство от того, что валюта отправляется зарубежной компании или говорить о потерях, связанных с налоговыми поступлениями, импортной пошлиной в случае победы на тендере иностранных поставщиков. Но какая-то льгота для приднестровских фирм должна быть».
«У нас это регулируется 36-м Постановлением о госзакупках, где говорится, что при разнице в цене до 10% имеет преимущество отечественный производитель. Таковых в Приднестровье нет, а только поставщики. Возможно, следует внести изменения и прописать в документе также и поставщиков медико-фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения. При этом мы не ограничиваем участие иностранных поставщиков, но обозначим, что если разница в цене не превышает 10%, то предпочтение отдается отечественному поставщику», - отметил вице-премьер-министр здравоохранения Алексей Цуркан. Он предложил подготовить соответствующие поправки и направить их на согласование в заинтересованные ведомства.
Поставщики нуждаются в большем времени для подготовки коммерческих предложений, что подразумевает заключение договоренностей, регистрацию и доставку продукции. Особенно это важно в случае медикаментов для лечения туберкулеза, онкологических заболеваний и т.д. На встрече озвучена просьба – публиковать объявление за 20 дней до тендера. Глава ведомства предложил рассмотреть возможность размещения на сайте министерства здравоохранения графика планируемых закупок. Это будет удобно и поставщикам, и членам тендерной комиссии.
«Возможно, еще не будет определена дата тендера, но мы точно будет знать, что собираемся приобрести. Вы благодаря этому графику сможете заранее изучить интересующие детали тендеров и под них подстраиваться» - подчеркнул Алексей Цуркан.
Министр также обозначил, что Министерство здравоохранения ПМР постепенно переходит на электронную форму взаимодействия. В этом году был запущен удостоверяющий центр второго уровня, который выдает электронную цифровую подпись. Получить такую подпись планирует и Минздрав: «Уже в этом году мы сможем принимать все ваши документы в электронном виде, приравненном к бумаге. Это гораздо упростит работу тендерной комиссии. Так что, готовьтесь и обучайте этому персонал».
Речь шла и о списке ста наиболее востребованных лекарств. Это медпрепараты, которые чаще всего выписывают пациентам терапевты либо специалисты узкого профиля. Представители Ассоциации фармацевтов озвучили свои предложения по корректировке данного перечня. Они приняты к рассмотрению.