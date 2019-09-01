Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) в августе 2019 года составила 4 793 рубля ПМР ($298 по курсу ПРБ), на 8,6% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Данные по уровню заработной платы за август 2019 года предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья в августе 2019 года составила 5 908 рублей ($367 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 498 рублей. Темп роста за год – 107,5%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 13 067 руб.; - черная металлургия – 8 466 руб.; - машиностроение и металлообработка – 7 210 руб.; - электроэнергетика – 6 888 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - геология и метеорология – 2 533 руб.; - почтовая связь – 2 608 руб.; - лесное хозяйство – 2 981 руб.; - троллейбусный транспорт – 3 435 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, составила 6 569 рублей ($408 по курсу ПРБ). В августе 2018 года эта зарплата находилась на уровне 6 212 рублей. Темп роста за год – 105,7%.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - черная металлургия – 8 466 руб.; - машиностроение и металлообработка – 7 210 руб.; - электроэнергетика – 6 888 руб.; - производство стройматериалов – 6 415 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - полиграфическое производство – 4 580 руб.; - мукомольно-крупяное производство – 5 375 руб.; - химическая промышленность – 5 445 руб.; - электротехническое производство – 5 715 руб.
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за август 2019 года составила 3 656 рублей ($227 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 326 рублей. Темп роста за год – 109,9%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - страхование – 9 999 руб.; - банки и кредитование – 8 541 руб.; - физкультура, отдых и туризм – 5 250 руб.; - органы госвласти и управления – 5 071 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - социальное обеспечение – 2 792 руб.; - культура и искусство – 2 819 руб.; - дошкольное и школьное образование – 2 880 руб.; - среднее специальное образование – 3 081 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за август 2019 года составила 3 135 рублей ($195 по курсу ПРБ). В августе 2018 года эта зарплата находилась на уровне 2 846 рублей. Темп роста за год – 110,1%.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - общая коммерческая деятельность – 5 631 руб. - органы государственной власти – 5 140 руб.; - редакции и издательства – 4 155 руб. - судебные власти и юридические услуги – 4 065 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 064 руб.; - геология и метеорология – 2 533 руб.; - физкультура, отдых и туризм – 2 645 руб.; - жилищно-коммунальное хозяйство – 2 743 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.