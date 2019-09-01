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Зарплаты в Приднестровье

Зарплаты в Приднестровье

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) в августе 2019 года составила 4 793 рубля ПМР ($298 по курсу ПРБ), на 8,6% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Данные по уровню заработной платы за август 2019 года предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья в августе 2019 года составила 5 908 рублей ($367 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 498 рублей. Темп роста за год – 107,5%.

Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются:
- электро и радиосвязь – 13 067 руб.;
- черная металлургия – 8 466 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 7 210 руб.;
- электроэнергетика – 6 888 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются:
- геология и метеорология – 2 533 руб.;
- почтовая связь – 2 608 руб.;
- лесное хозяйство – 2 981 руб.;
- троллейбусный транспорт – 3 435 руб.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, составила 6 569 рублей ($408 по курсу ПРБ). В августе 2018 года эта зарплата находилась на уровне 6 212 рублей. Темп роста за год – 105,7%.

Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются:
- черная металлургия – 8 466 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 7 210 руб.;
- электроэнергетика – 6 888 руб.;
- производство стройматериалов – 6 415 руб.

Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются:
- полиграфическое производство – 4 580 руб.;
- мукомольно-крупяное производство – 5 375 руб.;
- химическая промышленность – 5 445 руб.;
- электротехническое производство – 5 715 руб.

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за август 2019 года составила 3 656 рублей ($227 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 326 рублей. Темп роста за год – 109,9%.

Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются:
- страхование – 9 999 руб.;
- банки и кредитование – 8 541 руб.;
- физкультура, отдых и туризм – 5 250 руб.;
- органы госвласти и управления – 5 071 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются:
- социальное обеспечение – 2 792 руб.;
- культура и искусство – 2 819 руб.;
- дошкольное и школьное образование – 2 880 руб.;
- среднее специальное образование – 3 081 руб.

БЮДЖЕТНИКИ

Оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за август 2019 года составила 3 135 рублей ($195 по курсу ПРБ). В августе 2018 года эта зарплата находилась на уровне 2 846 рублей. Темп роста за год – 110,1%.

Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются:
- общая коммерческая деятельность – 5 631 руб.
- органы государственной власти – 5 140 руб.;
- редакции и издательства – 4 155 руб.
- судебные власти и юридические услуги – 4 065 руб.

Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются:
- торговля и общепит – 2 064 руб.;
- геология и метеорология – 2 533 руб.;
- физкультура, отдых и туризм – 2 645 руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 2 743 руб.

Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.

Иван Тыняев NewsPMR.Com
  • Сегодня, 18:22
  • DTV
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