На сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики был опубликован обзор о состоянии (загрязнении) атмосферного воздуха в городах Тирасполь, Бендеры, Рыбница в августе 2019 года г. Тирасполь
В августе месяце в городе Тирасполь отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. На 3-х стационарных постах, расположенных: пост № 2 – ул. Сакриера, 2, пост № 3 – ул. Чапаева, 91, пост № 5 – ул. Федько, 28 за месяц отобрано и проанализировано 1139 проб атмосферного воздуха, в том числе по:
В течение месяца зарегистрировано 26 случаев с превышениями максимально-разовых предельно-допустимых концентраций по фенолу в атмосфере города, что составляет 33 % от всех отобранных и проанализированных проб. Максимум, достигший уровня 1,5 ПДК, отмечен 21 августа на ПНЗ № 2 (ул. Сакриера, 2) и 21, 22, 26 августа на ПНЗ №3 (ул. Чапаева, 91).
Неблагоприятные метеорологические условия, сложившиеся в периоды: с 22 по 24 августа, с 29 по 31 августа 2019 года, способствовали накоплению в атмосфере вредных веществ. В свя-зи с этим, на предприятия города было передано 2 (два) штормовых предупреждения 1-ой степени для источников выбросов 2 -ой группы и автотранспорта. Даны рекомендации по режиму работы предприятий.
В августе месяце составлено 23 прогноза ожидаемого на следующие сутки уровня загрязнения атмосферного воздуха, оправдываемость составила 80 %. Среднее значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности в августе месяце составило 13 мкР/ч, максимальное - 17 мкР/ч отмечено 01 августа 2019 года.
г. Бендеры
В августе месяце в городе Бендеры отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. В течение месяца на 4-х стационарных постах отобрано и проанализировано 1314 проб атмосферного воздуха, из них по:
В течение месяца зарегистрировано 2 случая с превышениями максимально-разовых предельно-допустимых концентраций по формальдегиду в атмосфере города, что составляет 2 % от всех отобранных и проанализированных проб. Максимум, достигший уровня 1,8 ПДК, отмечен 28 августа на ПНЗ № 5 (ул. Коммунистическая).
Неблагоприятные метеорологические условия, сложившиеся в периоды: с 13 по 15 августа, с 29 по 31 августа 2019 года, способствовали накоплению в атмосфере вредных веществ. В свя-зи с этим, на предприятия города было передано 2 (два) штормовых предупреждения 1-ой степе-ни для источников выбросов 2 -ой группы и автотранспорта. Даны рекомендации по режиму работы предприятий.
За месяц составлено 23 прогноза ожидаемого на следующие сутки уровня загрязнения атмосферного воздуха, оправдываемость составила 87 %. Среднее значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности в августе месяце составило 13 мкР/ч, максимальное – 15 мкР/ч отмечено 03, 07, 10 августа 2019 г.
Адреса расположения постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха:
Пост № 2 – м-н «Ленинский», ул. Дружбы, 24 Пост № 3 – м-н «Молдавкабель», ул. Индустриальная, 75 Пост № 4 – м-н «Солнечный», ул. Ленинградская, 37 Пост № 5 – м-н «Центральный», ул. Коммунистическая
г. Рыбница
В августе месяце в городе Рыбница отмечался пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха. За месяц на 2-х стационарных постах, расположенных: пост № 1 - ул. Индустриальная, 3, пост № 2 - ул. Гвардейская, 25 отобрано и проанализировано 648 проб атмосферного воздуха, в том числе по: