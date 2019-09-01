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ОБЗОР загрязнения атмосферного воздуха за август 2019 года

ОБЗОР загрязнения атмосферного воздуха за август 2019 года

На сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики был опубликован обзор о состоянии (загрязнении) атмосферного воздуха в городах Тирасполь, Бендеры, Рыбница в августе 2019 года

г. Тирасполь

В августе месяце в городе Тирасполь отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.
На 3-х стационарных постах, расположенных: пост № 2 – ул. Сакриера, 2, пост № 3 – ул. Чапаева, 91, пост № 5 – ул. Федько, 28 за месяц отобрано и проанализировано 1139 проб атмосферного воздуха, в том числе по:

пыли - 229
диоксиду серы - 240
окиси углерода - 240
диоксиду азота - 240
фенолу - 78
формальдегиду - 112

В течение месяца зарегистрировано 26 случаев с превышениями максимально-разовых предельно-допустимых концентраций по фенолу в атмосфере города, что составляет 33 % от всех отобранных и проанализированных проб. Максимум, достигший уровня 1,5 ПДК, отмечен 21 августа на ПНЗ № 2 (ул. Сакриера, 2) и 21, 22, 26 августа на ПНЗ №3 (ул. Чапаева, 91).

Неблагоприятные метеорологические условия, сложившиеся в периоды: с 22 по 24 августа, с 29 по 31 августа 2019 года, способствовали накоплению в атмосфере вредных веществ. В свя-зи с этим, на предприятия города было передано 2 (два) штормовых предупреждения 1-ой степени для источников выбросов 2 -ой группы и автотранспорта. Даны рекомендации по режиму работы предприятий.

В августе месяце составлено 23 прогноза ожидаемого на следующие сутки уровня загрязнения атмосферного воздуха, оправдываемость составила 80 %.
Среднее значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности в августе месяце составило 13 мкР/ч, максимальное - 17 мкР/ч отмечено 01 августа 2019 года.

г. Бендеры

В августе месяце в городе Бендеры отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.
В течение месяца на 4-х стационарных постах отобрано и проанализировано 1314 проб атмосферного воздуха, из них по:

пыли – 297
двуокиси серы – 300
окиси углерода – 320
оксиду азота – 300
формальдегиду – 97

В течение месяца зарегистрировано 2 случая с превышениями максимально-разовых предельно-допустимых концентраций по формальдегиду в атмосфере города, что составляет 2 % от всех отобранных и проанализированных проб. Максимум, достигший уровня 1,8 ПДК, отмечен 28 августа на ПНЗ № 5 (ул. Коммунистическая).

Неблагоприятные метеорологические условия, сложившиеся в периоды: с 13 по 15 августа, с 29 по 31 августа 2019 года, способствовали накоплению в атмосфере вредных веществ. В свя-зи с этим, на предприятия города было передано 2 (два) штормовых предупреждения 1-ой степе-ни для источников выбросов 2 -ой группы и автотранспорта. Даны рекомендации по режиму работы предприятий.

За месяц составлено 23 прогноза ожидаемого на следующие сутки уровня загрязнения атмосферного воздуха, оправдываемость составила 87 %.
Среднее значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности в августе месяце составило 13 мкР/ч, максимальное – 15 мкР/ч отмечено 03, 07, 10 августа 2019 г.

Адреса расположения постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха:

Пост № 2 – м-н «Ленинский», ул. Дружбы, 24
Пост № 3 – м-н «Молдавкабель», ул. Индустриальная, 75
Пост № 4 – м-н «Солнечный», ул. Ленинградская, 37
Пост № 5 – м-н «Центральный», ул. Коммунистическая

г. Рыбница

В августе месяце в городе Рыбница отмечался пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха.
За месяц на 2-х стационарных постах, расположенных: пост № 1 - ул. Индустриальная, 3, пост № 2 - ул. Гвардейская, 25 отобрано и проанализировано 648 проб атмосферного воздуха, в том числе по:

пыли - 162
диоксиду серы - 162
окиси углерода - 162
диоксиду азота - 162

Превышения максимально-разовых предельно-допустимых концентраций в течение месяца не отмечались.

На протяжении месяца метеорологические факторы способствовали рассеиванию вредных примесей в воздушном бассейне города, в связи с чем штормовая ситуация не создавалась.

За август месяц составлено 23 прогноза ожидаемых на следующие сутки уровней загрязнения атмосферного воздуха, оправдываемость которых – 100 %.

Среднее значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности в августе месяце составило 15 мкР/ч, максимальное – 18 мкР/ч отмечено 02 и 27 августа 2019 года.
ecology-pmr.org
  • Вчера, 19:00
  • DTV
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