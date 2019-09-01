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В Черновцах родились сиамские близнецы

В Черновцах родились сиамские близнецы

В Черновцах зафиксировали рождение сиамских близнецов. Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач роддома №2 Альберт Курицын, это произошло в ночь на 28 сентября в его медицинском учреждении.

По словам медика, у девочек одно тело, но две головы. А у роженицы – жительницы Черновицкой области – это была первая беременность.

Медик отметил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.

«Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности», – сказал главврач. Он добавил, что женщина готовилась к родам в Киеве, однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице. «Роды начались преждевременно – в 33 недели», – сказал Альберт Курицын.

Врач отметил, что этот случай является редким не только для Украины, но и для мира.

«Хоть я и давно работают, мне не приходилось встречаться с такой патологией», – сообщил Альберт Курицын. Сейчас сиамские близнецы находятся в родильном доме на улице Ровенской, однако медики готовят их к перевозке в детскую больницу.

unian.net
  • Сегодня, 11:04
  • DTV
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