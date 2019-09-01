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Пародировавший Кличко актёр "Квартала 95" может стать мэром Киева
Евгений Кошевой, актёр "Квартала 95", может занять должность мэра Киева, об этом сообщают портал life.ru ссылаясь на "Страна.ua" и ряд депутатов от партии "Слуга народа".
Любопытно, но ранее Кошевой неоднократно пародировал Кличко, а теперь и вовсе может занять его место.
По другим данным, партия всё же предложит кандидатуру нардепа Александра Ткаченко.
Нынешний мэр Киева Виталий Кличко вновь планирует занять эту должность и выдвигает свою кандидатуру на предстоящие выборы.
ife.ru
- Сегодня, 07:47
- DTV
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