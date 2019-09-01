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Пародировавший Кличко актёр "Квартала 95" может стать мэром Киева

Пародировавший Кличко актёр "Квартала 95" может стать мэром Киева

Евгений Кошевой, актёр "Квартала 95", может занять должность мэра Киева, об этом сообщают портал life.ru ссылаясь на "Страна.ua" и ряд депутатов от партии "Слуга народа".

Любопытно, но ранее Кошевой неоднократно пародировал Кличко, а теперь и вовсе может занять его место.

По другим данным, партия всё же предложит кандидатуру нардепа Александра Ткаченко.

Нынешний мэр Киева Виталий Кличко вновь планирует занять эту должность и выдвигает свою кандидатуру на предстоящие выборы.



ife.ru
  • Сегодня, 07:47
  • DTV
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