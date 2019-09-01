Зато это один из самых престижных районов города - из окон домов виден Атлантический океан
Плахотнюка часто видят в одном из самых престижных районов Майами-Бич. Это известный на весь мир курортный город, расположенный на косе между Атлантическим океаном и заливом, который отделяет Майами-Бич от Майами. Из окон высоток этого района виден океан, передает kp.md.
Если быть совсем точным, то источники говорят, что бывший хозяин Молдовы обосновался в кварталах на Саус Пуэнт Драйв.
Не смотря на всю престижность, приятный климат и близость пляжей, жилье вполне доступное для молдавского олигарха. Это побережье, кстати, для семьи олигарха не новое место. В прошлом году экс-лидер ДПМ был замечен там на отдыхе.
В кварталах на Саус Пуэнт Драйв аренда квартиры площадью примерно 200 квадратных метров стоит 9 тысяч 250 долларов в месяц. В апартаментах всего 2 спальни и 2,5 ванных комнаты (что уж это значит, пусть сам Плахотнюк разбирает), зато шикарный панорамный вид на парк, пляж и океан. Апартаменты пошире в месяц стоят, как покупка небольшой квартиры в Молдове на всю жизнь - 18 тысяч - 24 тысячи долларов.
Карта Саус Поинта.
Если вдруг такие апартаменты снимать дорого, то местная риэлторская контора может подыскать жить в два раза скромнее за 3 тысячи 800 долларов в месяц.
Но, отчеты Kroll наталкивают на неприятные для граждан Молдовы мысли - Плахотнюк заработал неприлично много. А значить мог и купить в том райончике жилье. 2 миллиона долларов за 100 квадратных метров, в сравнении с заработанными и крадеными миллиардами, скромная сумма на самое необходимое.
Так что, если мы когда-нибудь и увидим беглого олигарха, то он будет загорелый и отдохнувший от государственных дел. Чего не скажешь о более мелких, но не менее значительных участниках молдавского "Ландромата" - они еще надеются удержать свои махинационные схемы в Молдове и продолжают свою деятельность.
Приглянувшийся молдавскому олигарху район. Фото google карты.