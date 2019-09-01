Dnestr.TV

 
0

С «Газпромом» достигнута предварительная договоренность о продлении действующего контракта на поставки газа в Молдову

С «Газпромом» достигнута предварительная договоренность о продлении действующего контракта на поставки газа в Молдову

С «Газпромом» достигнута предварительная договоренность о продлении действующего контракта на поставки газа в Молдову на 2-3 года, а с 1 октября цена газа снизится на $10-15.

В то же время, к концу года стоимость газа может уменьшиться на $35-40 за 1 тыс. куб. м. Об этом заявил председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью НТВ-Молдова, передает infomarket.md
Он отметил, что нынешний договор с «Газпромом» выгоден для Молдовы, и применяющая в нем формула расчета цены на газ позволяет не переплачивать в периоды максимального потребления газа.

«Наш интерес заключается в продлении договора с российским газовым холдингом, как минимум, на 3 года. Я надеюсь, коллеги из «Газпрома» поддержат это, тем более, чем есть принципиальная договоренность на уровне руководства страны», - отметил Вадим Чебан.

По его словам, формула расчета цены на газ в пиковые нагрузки позволит Молдове получить скидку на газ уже с 1 октября 2019 года.

«Так, если в I квартале 2019 года цена на газ для Молдовы была $235 за 1 тыс. куб. м., то к концу года мы ожидаем снижения цены на $35-40. Но уже на $10-15 газ будет дешевле для Молдовы с 1 октября с.г. Мы будет закупать газ по меньшей цене. Это важно, потому что самый большой объем потребления газа предприятиями и потребителями приходится на период с ноября по февраль», - сказал председатель правления «Молдовагаз».

Он отметил, что поставки российского газа в Молдову транзитом через Украину с 1 января 2020 года во многом будут зависеть от договороспособности российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза». Но на всякий случай Молдова подготовила альтернативный реверсный маршрут поставок газа из «Турецкого потока» по Трансбалканскому коридору.

Как отметил Вадим Чебан, проблем с обеспечением страны газом быть не должно, поскольку, даже если Россия и Украина не договорятся о транзите газа в Европу, что маловероятно, то российский газ может поступать в Молдову по альтернативному реверсному маршруту.

«Мы работаем по вопросу обеспечения реверсных поставок, в том числе, через нашу инфраструктуру, которая находится в Вулканештах, Каушанах и Тирасполе, для того, чтобы поставить газ из «Турецкого потока» через Трансбалканский коридор по маршруту Турция-Болгария-Румыния-Молдова», - подчеркнул глава «Молдовагаз».

infomarket.md
  • Сегодня, 08:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Ясско- Кишиневская наступательная операция в историческ ...
  • Санду прокомментировала разработку концепции автономии ...
  • Праздничные линейки
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Ясско- Кишиневская наступательная операция в историческ ...
  • Санду прокомментировала разработку концепции автономии ...
  • Праздничные линейки
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна