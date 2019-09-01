С «Газпромом» достигнута предварительная договоренность о продлении действующего контракта на поставки газа в Молдову на 2-3 года, а с 1 октября цена газа снизится на $10-15.
В то же время, к концу года стоимость газа может уменьшиться на $35-40 за 1 тыс. куб. м. Об этом заявил председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью НТВ-Молдова, передает infomarket.md Он отметил, что нынешний договор с «Газпромом» выгоден для Молдовы, и применяющая в нем формула расчета цены на газ позволяет не переплачивать в периоды максимального потребления газа.
«Наш интерес заключается в продлении договора с российским газовым холдингом, как минимум, на 3 года. Я надеюсь, коллеги из «Газпрома» поддержат это, тем более, чем есть принципиальная договоренность на уровне руководства страны», - отметил Вадим Чебан.
По его словам, формула расчета цены на газ в пиковые нагрузки позволит Молдове получить скидку на газ уже с 1 октября 2019 года.
«Так, если в I квартале 2019 года цена на газ для Молдовы была $235 за 1 тыс. куб. м., то к концу года мы ожидаем снижения цены на $35-40. Но уже на $10-15 газ будет дешевле для Молдовы с 1 октября с.г. Мы будет закупать газ по меньшей цене. Это важно, потому что самый большой объем потребления газа предприятиями и потребителями приходится на период с ноября по февраль», - сказал председатель правления «Молдовагаз».
Он отметил, что поставки российского газа в Молдову транзитом через Украину с 1 января 2020 года во многом будут зависеть от договороспособности российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза». Но на всякий случай Молдова подготовила альтернативный реверсный маршрут поставок газа из «Турецкого потока» по Трансбалканскому коридору.
Как отметил Вадим Чебан, проблем с обеспечением страны газом быть не должно, поскольку, даже если Россия и Украина не договорятся о транзите газа в Европу, что маловероятно, то российский газ может поступать в Молдову по альтернативному реверсному маршруту.
«Мы работаем по вопросу обеспечения реверсных поставок, в том числе, через нашу инфраструктуру, которая находится в Вулканештах, Каушанах и Тирасполе, для того, чтобы поставить газ из «Турецкого потока» через Трансбалканский коридор по маршруту Турция-Болгария-Румыния-Молдова», - подчеркнул глава «Молдовагаз».