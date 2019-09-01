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Первые игры турнира «Кожаный мяч» стартуют 1 октября

Первые игры турнира «Кожаный мяч» стартуют 1 октября

В республике с 1 октября начнется отборочный этап турнира по футболу «Кожаный мяч». Он продлится до 15 ноября. О последних приготовлениях к состязаниям говорили представители рабочей группы под руководством вице-премьера – министра здравоохранения Алексея Цуркана

Участвовать в турнире будут юноши и девушки со всех уголков Приднестровья. Ребят разделят на три возрастные группы: 5-6, 7-8 и 9-11 классы. Команды-победители городов и районов войдут в финальный этап соревнований. Он пройдет весной следующего года – с 12 марта по 24 апреля, передает пресс-служба Правительства ПМР.

Запуск турнира – президентская инициатива, напомнил Алексей Цуркан, комментируя итоги совещания. Цель «Кожаного мяча» - придание большому молодежному первенству статуса государственного. Ранее турнир проходил на нерегулярной основе. Сейчас лучшую футбольную команду среди школьников будут выявлять ежегодно.

«Мы надеемся, что турнир даст определенный толчок к саморазвитию нашей молодежи. Спорт очень сильно дисциплинирует, позволяет работать над собой, вырабатывать силу воли, принимать решения, планировать свою жизнь, поэтому такой массовый спорт, как футбол, очень популярен и у нас, и в других странах. Мы видели, что происходило во время Чемпионата мира в РФ в прошлом году. Мы рассчитываем на то, что соревнования позволят увеличить число детей, занимающихся в спортивных секциях», – заключил зампред Правительства.

На стадионе «Шелковик» Бендер 1 октября в 14:00 пройдет городской тур соревнований по футболу «Кожаный мяч».

gov-pmr.org
  • Сегодня, 18:30
  • DTV
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