В республике демографическая ситуация на протяжении многих лет оставляет желать лучшего. К сожалению, такая же отрицательная динамика сохраняется в текущем году, хотя она заметно замедлилась за счет внешней миграции – количество прибывших на территорию ПМР превышает число убывших людей. Однако остается актуальной проблема с развитием на территории республики процессов естественного движения населения. Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики ПМР, по итогам трех кварталов 2019 года людей в Приднестровье умирает почти в два раза больше, чем рождается, передает newspmr.com.
Естественная убыль населения
Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за прошедшие девять месяцев текущего года составила 2 177 человек. В 2018 году естественная убыль населения за этот же период составляла 1 793 человека. Несмотря на то, что численно естественная убыль населения несколько снизилась за год, показатель по-прежнему остается отрицательно высокий. По сравнению с январем-августом 2018 года естественная убыль населения увеличилась на 21,4%.
За отчетный период в республике родилось 2 471 человек, а умерло – 4 648 человек. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на одного новорожденного приходится приблизительно два умерших, согласно официальным данным Госстата ПМР. В отчетном периоде 2018 года родилось 2 731 человек, а умерло – 4 524 человека.
Если сравнивать показатели за два года, в республике количество новорожденных уменьшилось на 9,5%, а умерших, наоборот, увеличилось – на 2,7%. То есть естественное сокращение населения ПМР (без миграционной составляющей) – это значительное снижение рождаемости и неблагополучная динамика со смертностью. Причем эта динамика является хронической на протяжении очень долгого промежутка времени. К главной причине снижения рождаемости демографы обычно причисляют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохая экология, низкий уровень медицины и недостаточная социальная защищенность. Все это, к сожалению, в полной мере соответствует действительности для Приднестровья.
За первые три квартала 2019 года общее число родившихся по республике составило 2 471 человек, из них: в городской местности – 1 917 чел., в сельской местности – 554 чел. Почти треть новорожденных из Тирасполя – 838 чел. Следом расположились: Бендеры – 422 чел., Слободзейский район – 358 чел., Рыбницкий район – 344 чел., Григориопольский район – 192 чел., Дубоссарский район – 177 чел., Каменский район – 102 чел. и г. Днестровск – 38 человек.
Общее число умерших за этот же период текущего года по республике составило 4 648 человек, из них: в городской местности – 3 096 чел., в сельской местности – 1 552 чел. Почти четверть погребенных приходится на Тирасполь – 1 129 чел. Далее в печальном списке следуют: Слободзейский район – 875 чел., Бендеры – 834 чел., Рыбницкий район – 733 чел., Григориопольский район – 362 чел., Дубоссарский район – 334 чел., Каменский район – 284 чел. и Днестровск – 97 чел.
Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, новообразования, сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства. За январь-август 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось число смертей от отравлений, травм и убийств – на 6,8%, от сосудистых поражений мозга – на 6,3%, от ишемической болезни сердца – на 3,5%, от новообразований – на 3,1%. В тоже время, снизилась смертность от болезней органов пищеварения – на 3,4%.
Миграционный прирост населения Приднестровья
На фоне неблагополучной ситуации с естественной убылью населения, в Приднестровье наблюдается положительная динамика в миграционном движении. За период январь-август 2019 года в республике наблюдается миграционный прирост населения – превышение количества прибывших в Приднестровье над числом убывших из ПМР граждан.
Миграционный прирост населения Приднестровья за счет внешней миграции в отчетном периоде составил 1 911 человек. За январь-август 2019 года выехало за пределы Приднестровья 3 112 человек, а прибыло на территорию ПМР – 5 023 человека. Наибольшее число прибывших зафиксировано в Тирасполе – 1 688 человек, Бендерах – 1 037 человек и Слободзейском районе – 799 человек. Выехавших за пределы Приднестровья больше всего зафиксировано в Тирасполе – 1 249 человек, а также в Бендерах – 570 человек и Рыбницком районе – 474 человека.
Наибольший внешний миграционный прирост за отчетный период зафиксирован в Слободзейском районе – 509 человек, Бендерах – 467 человек и Тирасполе – 439 человек. Также приростом населения за счет миграции отметились и остальные регионы Приднестровья: Дубоссарский район – 212 человек, Григориопольский район – 117 человек, Каменский район – 61 человек, г. Днестровск – 96 человек, Рыбницкий район – 10 человек. По миграционному приросту особо выделяется г. Днестровск, если рассматривать пропорцию количества населения в населенном пункте к числу внешнего миграционного прироста.
Браки и разводы
За январь-август 2019 года в органах ЗАГСа было зарегистрировано 2 485 бракоразводных процессов. Из них, количество браков составило 1 456 единиц и число разводов – 1 029 единиц. По сравнению с январем-августом 2018 года количество браков уменьшилось на 10,9%, а число разводов также уменьшилось – на 5,1%.
За отчетный период количество семейных торжеств увеличилось только в Дубоссарском районе – на 10%, во всех остальных регионах регистраций браков стало меньше, по сравнению с тем же периодом прошлого года. newspmr.com