Жители самого южного города Приднестровья продолжают удерживать продолжительное время «пальму первенства» по уровню жизни населения республики. Днестровчане – самые обеспеченные на сегодняшний день граждане Приднестровья. Это наглядно демонстрирует официальная статистика ответственного ведомства, передает newspmr.com.
Данные по размерам среднемесячной заработной платы (без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) по городам и районам Приднестровской Молдавской Республики предоставила Государственная служба статистики ПМР.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-август 2019 года одного работника, жителя города Днестровск, составила 6 850 рублей ПМР. При средней зарплате по республике равной 4 624 рубля, процентное соотношение к среднему уровню составило для днестровчан – 148,1%.
Следом за г. Днестровск со значительным отставанием следует г. Тирасполь. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-август 2019 года одного работника, жителя столицы, составила 5 053 рубля (109,3% к среднему уровню по республике).
На третьем месте г. Рыбница и Рыбницкий район – 4 759 рублей в месяц. Доход рыбничан также превысил среднемесячную заработную плату по республике, которая составила 102,9% к среднему уровню по Приднестровью.
Зарплата работников из оставшихся регионов Приднестровья уступает уровню среднемесячной заработной платы по республике.
Статистика по размерам среднемесячной заработной платы (без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) других регионов Приднестровской Молдавской Республики следующая:
- г. Бендеры – 4 308 рублей (93,2%), - г. Дубоссары и Дубоссарский район – 4 182 рубля (90,4%), - г. Григориополь и Григориопольский район – 3 576 рублей (77,3%), - г. Слободзея и Слободзейский район – 3 520 рублей (76,1%), - г. Каменка и Каменский район – 3 496 рублей (75,6%).
Следует выделит один любопытный момент, если сравнивать среднюю оплату труда за три квартала 2019 года, в самом высокооплачиваемом и самых низкооплачиваемых регионах ПМР, среднестатистический работник в Днестровске получает среднюю зарплату примерно в два выше, чем работник в Каменском, Слободзейском или Григориопольском районе.
Напомним, что Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики установило прожиточный минимум за август 2019 года по социально-демографическим группам населения, в следующих размерах:
- на одного трудоспособного человека – 1 611 руб.; - на одного пенсионера – 1 263 руб.; - на одного ребенка – 1 548 руб.; - в среднем на душу населения – 1 500 руб.