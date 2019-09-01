Председатель Правительства Александр Мартынов сегодня провёл встречу с руководителями республиканского, городских и районных союзов защитников Приднестровья, на которой также присутствовали главы ряда министерств и ведомств, в частности Минздрава и Минсоцзащиты.
Как отметил Александр Мартынов, в результате таких встреч с представителями общественных организаций рождаются законодательные инициативы, направленные на улучшение жизни людей, передает novostipmr.com.
До того как перейти к вопросам, волнующим в настоящее время защитников Приднестровья, вице-премьер – министр здравоохранения Алексей Цуркан отчитался об исполнении ранее данных поручений на предыдущих встречах. Так, 17 июля Верховный Совет принял закон, освобождающий организации, где состоят защитники Приднестровья, от уплаты госпошлин. Также относящиеся к категории социально значимых общественные объединения освобождены от аренды помещений, а коммунальные платежи для них введены такие же, как платят бюджетные учреждения. Правда, пока отсутствует перечень организаций, подпадающих под эту категорию. В связи с чем Минсоцзащиты дана неделя для составления списка.
Также Алексей Цуркан рассказал о том, что 10 октября парламентский Комитет по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства должен рассмотреть инициативу Правительства о повышении выплат на погребение на 20% - с 1960 рублей до 2350.
Решается вопрос и с газификацией домов в сельской местности, где проживают защитники Приднестровья. На сегодняшний день без газа остаются 33 дома. По словам Алексея Цуркана, по восьми из них предварительная работа уже проведена. По 25 существуют определённые сложности с оформлением соответствующих документов. В связи с чем премьер-министр Александр Мартынов дал предприятию «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» два месяца на газификацию восьми домов, по которым не требуется дооформлять документы. Общая стоимость проекта 790 тысяч рублей. Средства будут выделены из Фонда капвложений.
Кроме того, Алексей Цуркан затронул тему создания домов ветеранов. По его словам, необходимости в них пока нет: достаточно мест в домах престарелых в Тирасполе, селе Воронково и посёлке Первомайске. В настоящее время решается вопрос об открытии социальных центров и приютов для лиц без определённого места жительства. Как позже Алексей Цуркан заметил в интервью журналистам, острота проблемы требует изучения на местах, добавив, что, возможно, создание отдельных центров не потребуется и опять же можно будет обойтись недозагруженными уже имеющимися социальными учреждениями.
Вопрос же по приравниванию защитников Приднестровья, имеющих инвалидность по общим заболеваниям, к получившим увечья во время боевых действий, остаётся открытым. На это требуется более 2 миллионов рублей. Эта сумма не внесена в бюджет на следующий год. Как подчеркнул председатель Правительства, есть некоторая неопределённость из-за внешних факторов с наполнением бюджета.
«Принимать обязательства, которые мы можем не исполнить, преждевременно», - сказал Александр Мартынов, подчеркнув, что этот вопрос остаётся открытым и к нему ещё Правительство вернётся по итогам первого полугодия 2020-го.
Среди новых проблем, которые озвучивались на этой встрече, – расширение перечня заболеваний, лечение которых за рубежом берёт на себя государство; бесплатное жильё для защитников Приднестровья; помощь стройматериалами при строительстве или ремонте домов; льготные кредиты. novostipmr.com