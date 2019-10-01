В рамках первого этапа Республиканской оперативно-профилактической операции «Подросток- 2019-2020» на базе городского молодёжного центра состоялся круглый стол. Тему для обсуждения выбрали не случайно:
«Межведомственное взаимодействие с неправительственными организациями по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
Наряду с представителями городского руководства, УНО, правоохранителями, социальными педагогами, органами опеки и попечительства в круглом столе участвовали неправительственные организации: НП ЦСПИ "Женские инициативы", ОО "Взаимодействие", Центр "Резонанс", НП "Поможем вместе", БФ "Детство Детям", ОО ИЦ "Здоровое будущее", сообщается на сайте Госадминистрации г. Тирасполь.
Каждая из этих организаций делилась своим опытом работы с неблагополучными и неполными семьями, трудными подростками, высказывала свои замечания и предложения о том, как можно в нынешних условиях повысить эффективность разнообразной помощи этим категориям населения. В частности, в области межведомственного взаимодействия по этим вопросам существует много нерешённых проблем. Слабо выстроена сама схема этого взаимодействия, исходя из конкретных потребностей, интересов ребёнка и семьи. Хотя некоторые успехи на этом пути тоже есть, и они были отмечены в ходе круглого стола. Но необходимо, например, заключать прямые договоры о взаимодействии между неправительственными организациями и комиссией по защите прав несовершеннолетних. Нужно активнее развивать узкопрофильные программы:
«Летнее оздоровление», «Трудоустройство несовершеннолетних», «Помощь несовершеннолетним матерям», «Реабилитация несовершеннолетних, освободившихся из мест заключения и выпускников учреждений закрытого типа», «Медицинское обслуживание детей в социально опасной ситуации» и т.д. Нужно активнее изучать и внедрять зарубежный опыт, наработанный в решении подобных проблем, повышать уровень специалистов в области работы с семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации.
Тут не обойтись без семинаров, обучающих поездок, привлечения зарубежных специалистов и многих других мер. Также неправительственные организации могут принять участие в обеспечении доступности социальных услуг по месту жительства, оборудовании пунктов юридической, психологической поддержки. Наконец, прежде всего нужно выработать чёткий, слаженный механизм взаимного информирования между государственными структурами и НПО. Сегодня взаимодействие социальных служб, неправительственных организаций и коммерческих структур должно повысить эффективность и качество решения такой важной социальной проблемы, какой являются сбившиеся с пути несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении.