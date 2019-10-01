После создания Приднестровской Молдавской Республики необходимо было такое подразделение, которое бы занималось нормативно-правовым обеспечением деятельности вновь образованных органов внутренних дел. Эта задача была возложена на Правовой отдел. После череды преобразований, в 2016 году, подразделение реорганизовано в Контрольно-правовое управление МВД ПМР. В 2018 году функции КПУ расширились: в его состав было введено ревизионное отделение, сообщается на сайте МВД ПМР Сегодня Контрольно-правовое управление – головное подразделение юридической службы в системе органов внутренних дел Приднестровья. Оно подчиняется напрямую министру внутренних дел. Специалисты управления выявляют и решают правовые проблемы в работе правоохранительных органов, контролируют соблюдение законности в деятельности подразделений и самого Министерства, ведут организационно-методическое обеспечение нормотворческой деятельности МВД. Они инспектируют органы и подразделения ведомства, осуществляют правовой анализ поступающих в органы внутренних дел актов прокурорского реагирования, координируют судебно-исковую и договорно-правовую работу в системе органов внутренних дел и осуществляют контроль над ней.

Уважаемые сотрудники Правового управления!

От имени Коллегии МВД ПМР и от себя лично поздравляю вас с днем образования службы!

Ваша работа сопряжена с глубоким знанием законов, умением правильно их понимать и применять. Контрольно-правовое управление МВД ПМР – это подразделение, где ежедневно закладываются основы правового обеспечения функционирования органов внутренних дел. От вашего самоотверженного и нелёгкого труда зависит авторитет системы МВД.Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на благо республики!Министр внутренних дел ПМРгенерал-майор милиции

Р.П. Мова