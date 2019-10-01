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Мелкие монеты перестали быть платежным средством

Мелкие монеты перестали быть платежным средством

Сегодня монеты в одну, две и пять копеек перестали быть платежным средством. В Нацбанке Украины приняли такое решение, потому что производство монет обходится дороже, чем их номинальная стоимость.

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Украины во вторник, 1 октября.

Теперь монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборота.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет в банках и в НБУ.

На решение изъять этим монеты из оборота повлияла экономическая целесообразность, поскольку монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги.

Стоимость изготовления монет 1,2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость. Государство может экономить свыше 90 млн грн в год благодаря сокращению затрат НБУ на их изготовление. Также банки и предприятия не будут тратить деньги на инфраструктуру и инкасацию мелких монет.

НБУ рассказал, что делать с уходящими мелкими монетами

Ранее сообщалось, что банкам разрешили округлять суммы из-за изъятия из оборота мелких монет.

korrespondent.net
  • Сегодня, 10:30
  • DTV
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