Министерство экономического развития информирует, что в случае некорректного поведения со стороны водителей маршрутных такси необходимо обращаться в Управление транспорта по телефону 0 (533) 5-27-60. Звонить можно в рабочие дни с 8:30 до 17:30.
Звонки принимаются и по другим вопросам транспортного обслуживания пассажиров и багажа, передает novostipmr.com.
Информация о предприятии-перевозчике и номера его контактных телефонов размещены в салонах каждого транспортного средства, обслуживающего пассажиров на линии.