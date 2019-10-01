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Пособие по безработице будет увеличено

Пособие по безработице будет увеличено

Верховный Совет поддержал во втором окончательном чтении поправки в Закон «О занятости населения», предложенные Правительством.

Изменения, в частности, касаются подхода к исчислению и выплате пособий по безработице. Теперь при определении его размера будет учитываться общий трудовой стаж, сообщает ИА Новости Приднестровья.

В понятийный аппарат включено определение «массовое увольнение работников».

«Изменение трактовки данного понятия продиктовано необходимостью установления реальной ситуации с давлением на рынок труда в связи с массовым обращением граждан в службы занятости за содействием в трудоустройстве», - отмечается в пояснительной записке.

Для безработных, попавших под сокращение, размер пособия будет увеличен. Если сегодня он привязан к расчётному уровню заработной платы и составляет 688,8 рубля, то после вступления закона в силу, он будет исчисляться исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Если человек имеет большой стаж и его заработная плата, к примеру, превышала 5 тысяч рублей, ему будут начислять 150 % от МРОТ (2 422 рубля)», - отмечала ранее министр по социальной защите и труду Елена Куличенко.

Дополняется и категория безработных граждан, имеющих право в приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку. В частности, речь идёт о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 25 лет.

В законе прописана норма, предусматривающая изменение порядка оплаты труда граждан, занятых на общественных работах. Её размер должен быть не ниже МРОТ.

Отметим, что по данным ЕГФСС на начало июля этого года в центре занятости состояло 3 090 безработных при наличии свыше 3 800 свободных вакансий.

После подписания главой государства закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:35
  • DTV
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