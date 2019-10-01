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Названа задолженность Молдовагаз перед Газпромом без учета Приднестровья

Названа задолженность Молдовагаз перед Газпромом без учета Приднестровья

Задолженность Молдовагаз перед Газпромом за поставленный природный газ в Молдову (без учета Приднестровья) составляет $0,7 млрд.

Об этом сообщил председатель правления молдо-российского АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью изданию Capital Market, отметив, что этот долг образовался в результате задолженности предприятий теплоэнергетического комплекса Молдовы (более 2,7 млрд леев), отрицательных курсовых разниц, операционных убытков АО «Молдовагаз» и его предприятий, связанных с тарифным регулированием, и других факторов, передает infomarket.md

Касаясь состояния уровня оплаты конечных потребителей за природный газ, поставленный им в 2019 г., глава Молдовагаз отметил, что по состоянию на 10 сентября уровень оплаты бытовых потребителей составил 95,6%, экономических агентов – 92,2%.
infomarket.md
  • Вчера, 20:39
  • DTV
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