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Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.10.2019 г.
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Глава Бендер Роман Иванченко в преддверии дня города провёл пресс-конференцию, в ходе которой ответил на несколько десятков вопросов журналистов.
Сегодня, 06:28
DTV
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