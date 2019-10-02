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Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.10.2019 г.

Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.10.2019 г.

Глава Бендер Роман Иванченко в преддверии дня города провёл пресс-конференцию, в ходе которой ответил на несколько десятков вопросов журналистов.

  • Сегодня, 06:28
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