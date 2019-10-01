Dnestr.TV

 
0

Налоги в Молдове для простых граждан пока поднимать не будут - а вот богатых просят приготовиться

  • Категория: ---
Налоги в Молдове для простых граждан пока поднимать не будут - а вот богатых просят приготовиться

Об этом заявила министр финансов РМ Наталья Гаврилицэ, опровергнув, том числе, слова своего начальника – премьера Майю Санду

Министр финансов РМ Наталья Гаврилицэ опровергла слухи о возможном повышении налогов, которые в том числе связаны с заявлениями премьер-министра Майи Санду на одном из телеканалов, о том, что "рассматривается вопрос о возвращении к прогрессивному налогообложению", передает kp.md.

Она заявила сказала в интервью Europa Libera, что «до нее доходят различные слухи на этот счет, и каждый раз их приходится опровергать».

«Ставка подоходного налога для физических лиц остается на уровне 12% и пока у минфина нет планов изменять ставки. Даже когда мы были вынуждены пойти на экстренные меры, для восстановления программы МВФ, мы сделали все, чтобы не затронуть интересы простого человека», - отметила министр.
Она прокомментировала изменения, которые вступят с января 2020 г.: "Граждане, с ежемесячным доходом от 30 тыс. леев не будут более пользоваться личным освобождением, то есть те, кто имеет более высокий доход, заплатят чуть больше, но это коснется порядка 5 тыс. человек".

"Как мы будем увеличивать поступления в бюджет? С одной стороны это можно сделать, поднимая налоги, но мы понимаем цену этой дополнительной нагрузки, и поэтому не собираемся вносить серьезные изменения в ближайшем будущем. Другая возможность - это зарубежные гранты, с риском увеличения дефицита. Но здесь необходимо отметить, что у нас очень хорошие отношения с ЕС, и в 2019 г. мы получим около 1,3 млрд. леев, которые не потребуется возвращать. Вот почему, было так важно срочно восстановить программу с МВФ", - сказала Гаврилицэ.

kp.md
  • Вчера, 13:07
  • DTV
  • Просмотров: 51
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Ясско- Кишиневская наступательная операция в историческ ...
  • Санду прокомментировала разработку концепции автономии ...
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...
  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Ясско- Кишиневская наступательная операция в историческ ...
  • Санду прокомментировала разработку концепции автономии ...
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...
  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна