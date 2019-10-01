Налоги в Молдове для простых граждан пока поднимать не будут - а вот богатых просят приготовиться
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Об этом заявила министр финансов РМ Наталья Гаврилицэ, опровергнув, том числе, слова своего начальника – премьера Майю Санду
Министр финансов РМ Наталья Гаврилицэ опровергла слухи о возможном повышении налогов, которые в том числе связаны с заявлениями премьер-министра Майи Санду на одном из телеканалов, о том, что "рассматривается вопрос о возвращении к прогрессивному налогообложению", передает kp.md.
Она заявила сказала в интервью Europa Libera, что «до нее доходят различные слухи на этот счет, и каждый раз их приходится опровергать».
«Ставка подоходного налога для физических лиц остается на уровне 12% и пока у минфина нет планов изменять ставки. Даже когда мы были вынуждены пойти на экстренные меры, для восстановления программы МВФ, мы сделали все, чтобы не затронуть интересы простого человека», - отметила министр. Она прокомментировала изменения, которые вступят с января 2020 г.: "Граждане, с ежемесячным доходом от 30 тыс. леев не будут более пользоваться личным освобождением, то есть те, кто имеет более высокий доход, заплатят чуть больше, но это коснется порядка 5 тыс. человек".
"Как мы будем увеличивать поступления в бюджет? С одной стороны это можно сделать, поднимая налоги, но мы понимаем цену этой дополнительной нагрузки, и поэтому не собираемся вносить серьезные изменения в ближайшем будущем. Другая возможность - это зарубежные гранты, с риском увеличения дефицита. Но здесь необходимо отметить, что у нас очень хорошие отношения с ЕС, и в 2019 г. мы получим около 1,3 млрд. леев, которые не потребуется возвращать. Вот почему, было так важно срочно восстановить программу с МВФ", - сказала Гаврилицэ.