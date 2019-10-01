Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработице, а появится острая проблема нехватки рабочих рук. Уже сейчас в республике начинает обозначаться проблема на рынке труда на этот счет. В Министерстве по социальной защите и труду ПМР отмечают, что спрос на рабочую силу растёт быстрее, чем её предложение.
По официальной информации, только за первое полугодие текущего года в центры социального страхования и социальной защиты республики работодателями было заявлено 3 912 вакантных рабочих мест. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост составил почти треть от предыдущей статистики (32%). С учётом вакансий, которые оставались свободными ещё с прошлого года, на 1 июля 2019 года в центрах соцзащиты Приднестровья числилось свыше четырёх тысяч свободных рабочих мест, передает newspmr.com.
Среди заявленных вакансий рабочие преобладают специальности. Три четверти от всех заявок работодателей приходится на рабочие профессии и только около 26% – это вакансии для специалистов и служащих. Наибольший дефицит кадров в промышленности – 26,6% от общего объёма вакансий. К слову, именно в промышленности самые высокие зарплаты по республике, однако и здесь дефицит кадров. На сферу строительства приходится 12,4% вакансий, сельское хозяйство – 9,1%, образование – 8,1%, жилищно-коммунальное хозяйство – 7,5%, транспорт и связь – 4,5% от общей потребности организаций в рабочей силе. Все это официальные данные Министерства по социальной защите и труду ПМР.
Согласно проведенному анализу рынка труда, самыми востребованными профессиями сегодня в республике являются: швеи, раскройщики, сборщики обуви, слесари, токари, электрогазосварщики, трактористы и других рабочие кадры.
На рынке труда сложилась ситуация, когда вакантных мест больше официально зарегистрированных в качестве безработных граждан. По данным Минсоцзащиты, на 1 июня 2019 года коэффициент напряжённости (соотношение спроса и предложения) на регистрируемом рынке труда республики составил 0,8 человека на 1 вакансию. Самый высокий коэффициент напряжённости зафиксирован в Григориопольском районе – 3,2 безработных граждан на одну вакансию и Рыбницком районе – 2,3 безработных граждан на одну вакансию.
Официальный уровень безработицы составил на конец первого полугодия всего 2,3%. Ситуация в сфере занятости в Слободзейском, Григориопольском и Рыбницком районах несколько хуже, чем в среднем по республике, общий общереспубликанский тренд: спрос на рабочую силу в Приднестровье растёт гораздо быстрее, чем её предложение.
Учебники по мировой экономике учат, что уровень безработицы является основным индикатором рынка труда и характеризует текущее состояние экономики страны. Согласно современным представлениям экономистов, уровень безработицы в 4-5% считается нормой. Низкая безработица (2-4%) свидетельствует о периоде подъема, высокая (7% и выше) говорит о спаде. Однако слишком низкий уровень безработицы ведет к увеличению оплаты труда, следовательно, к инфляции и росту цен, а также увеличению процентных ставок в будущем. Кроме того, низкий уровень безработицы указывает о демографическом сдвиге в сторону снижения численности взрослого трудоспособного населения от его общей массы.
Поэтому низкий уровень безработицы, как бы это странно не звучало, не обязательно является признаком благополучия в экономике страны.