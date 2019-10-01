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Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам

Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам

«Молдова и ее официальные представители не подпишут никаких документов и обязательств, которые противоречат национальным интересам РМ», - заявила в среду на пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр Майя Санду.

Как передает «ИНФОТАГ», так она ответила на вопрос о возможности подписании в Братиславе, где пройдет очередной раунд переговоров в формате «5+2», документа, подразумевающего «создание двух отдельных юридических единиц в составе единого государства».
Санду отметила, что неоднократно обсуждала с вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой тему приднестровского урегулирования, а также с европейскими чиновниками.

«Политическое решение возможно только с соблюдением территориальной целостности Молдавии. К сожалению, сейчас нет внутренних и внешних условий для незамедлительного решения. Все, что мы можем делать, так это бороться с коррупционными схемами, контрабандой через Приднестровский регион. Надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить количество пунктов совместного контроля на границе», - подчеркнула она.

Премьер заявила, что она выступает «против федерализации Молдовы».

«К тому же, это невозможно без поддержки парламентского большинства, которого нет по данному вопросу. Кроме того, это невозможно, поскольку и большинство граждан против федерализации», - заявила Санду.

В нынешнем году переговоры в формате «5+2» оказались заморожены из-за парламентских выборов, политического кризиса и смены власти. Первый в нынешнем году раунд переговоров пройдет 9-10 октября в Словакии, которая в председательствует в ОБСЕ.

infotag.md
  • Вчера, 13:23
  • DTV
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